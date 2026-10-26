El Mercado de Trueque de Libros de Vitoria-Gasteiz atrae a casi 3.200 personas

El 41,76% de los trueques han sido de libros de la categoría infantil y juvenil - AYUNTAMIENTO DE VITORIA

VITORIA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Mercado de Trueque de Libros de Vitoria-Gasteiz ha atraído este pasado fin de semana a 3.278 asistentes, que han llevado a cabo 8.377 intercambios de libros.

La asistencia de mujeres ha sido de un 58,23% y la de hombres de un 41,76%, según ha informado este lunes el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en un comunicado.

El 41,76% de los trueques han sido de libros de la categoría infantil y juvenil. Además, en los talleres infantiles desarrollados en el marco del mercado han participado 356 niños y niñas.

La concejala de Cultura y Educación, Sonia Díaz de Corcuera, ha destacado que estas cifras "reflejan que el mercado es una cita consolidada y que la ciudadanía espera con ganas, el ambiente del mercado ha sido excepcional".