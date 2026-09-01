La Mesa Política de EH Bildu en Bizkaia propone a Iker Casanova como candidato a diputado general de Bizkaia

Iker Casanova (EH Bildu), candidato a diputado general - EH BILDU

BILBAO 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Mesa Política de EH Bildu en Bizkaia ha propuesto a Iker Casanova Alonso como candidato a diputado general de Bizkaia de cara a las elecciones forales del próximo año.

En un comunicado, EH Bildu ha señalado que la Mesa Política considera que Iker Casanova Alonso es la persona más adecuada para "representar el proyecto del soberanismo de izquierdas en las elecciones forales que se celebrarán el 23 de mayo de 2027".

La coalición soberanista ha indicado que, tras los "resultados históricos" obtenidos en las elecciones de 2023, apuestan por "dar continuidad al intenso trabajo" realizado durante estos últimos cuatro años y por seguir demostrando que "EH Bildu no tiene techo en Bizkaia".

EH Bildu ha manifestado que su proyecto es "ambicioso", con "la voluntad de "seguir garantizando el futuro y la prosperidad" de Bizkaia, así como "el bienestar de las personas que viven y trabajan" en el territorio. "Y consideramos que Iker Casanova Alonso es la persona más adecuada para liderarlo", ha remarcado.