Metal Group aborda el martes con comités y administrador concursal la situación tras su concurso y cierre de sus plantas

BILBAO 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Metal Group abordará en una reunión el martes con los comités de empresa y el administrador concursal la situación tras haber registrado en el juzgado un concurso de acreedores de liquidación que incluye el cierre de sus dos plantas en Lebario y Legutiano, lo que afectaría a alrededor de 180 trabajadores, según han confirmado a Europa Pres fuentes de CCOO.

Las mismas fuentes han recordado que fue la semana pasada cuando Metal Group decidió presentar un concurso de acreedores y esa misma semana hubo un primer contacto de los comités de empresa con el administrador concursal.

En ese concurso, la empresa confirma su intención de cerrar tanto la planta de Lebario como de Legutio, lo que supone un escenario peor que el inicial planteado por el grupo.

CCOO ha recordado que el cierre de la planta de Ebario estaba ya "encima de la mesa", pero, en principio, no se planteaba el de las instalaciones de Legutio, donde también habría despidos de trabajadores pero se intentaba llegar a un acuerdo para mantener "un relevo" de alrededor de 60 empleados.

Desde el sindicato han señalado que, posteriormente, la empresa desistió del ERE y automáticamente presentó este concurso de acreedores de liquidación, lo que incluye el cierre de las dos plantas, lo que afectaría a alrededor de 180 trabajadores.

Tras un primer contacto del administrador concursal con los comités será el próximo martes cuamdo se produzca una reunión entre estas dos partes y la empresa para analizar y abordar esta nueva situación.

Fuentes de COOO han señalado ven complicada la situación y también dífícil que se pueda encontrar un comprador que garantice la continuidad de las plantas, ya que el problema de la empresa se deriva por la falta de pedidos.

El sindicato ha recordado que el grupo Volkswagen retiró "de manera sorpresiva" los pedidos con Metal Group y, en el caso de la planta de Lebario, el 80% de su actividad dependía de esos pedidos. Ha precisado que no se trata de un sector en el que los "pedidos surjan de un día para otro", por lo que reconoce las dificultades existentes.