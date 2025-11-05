Metro Bilbao licitará un nuevo servicio de mantenimiento para las averías y cambiará la catenaria de la Línea 1

BILBAO, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Metro Bilbao revisará todos los pantógrafos de los trenes de la serie 600 y licitará un nuevo servicio de mantenimiento para evitar averías como la registrada el pasado 6 de octubre, que afectó a más de 20.000 viajeros y provocó la presentación de 219 quejas y reclamaciones. Además, llevará a cabo la sustitución de la catenaria convencional de la Línea 1 por una catenaria rígida, como la ya instalada en Línea 2.

La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, y el director de Metro Bilbao, Eneko Aruabarrena, han comparecido este miércoles ante la comisión Institucional, Buen Gobierno y Transparencia de las Juntas Generales, para dar explicaciones por la grave avería del pasado 6 de octubre en Metro Bilbao.

La máxima responsable foral ha comenzado su intervención pidiendo disculpas a las personas afectadas aquel día y ha declarado que dichos trastornos servirán para "reforzar el compromiso de la empresa pública de transporte por mejorar la calidad del servicio", constatando que el incidente que afectó a miles de clientes fue "excepcional" y no pone "en tela de juicio" la fiabilidad del metro.

Etxanobe y Aruabarrena han subrayado que Metro Bilbao "no es inmune a las averías" por el gran volumen de instalaciones y sistemas que se gestionan. "Se actúa siempre con la mayor diligencia", han asegurado.

Como muestra de la "calidad habitual" del servicio, Etxanobe ha destacado que la puntualidad se ha elevado hasta el 98,22% este año, "un nivel de excelencia", según la UITP (Unión Internacional de Transporte Público). Las personas usuarias otorgan actualmente al servicio una nota de 8,2 puntos sobre 10, ha detallado.

En cuanto a la avería del 6 de octubre, Eneko Aruabarrena ha detallado que la causa básica de la incidencia fue un "desajuste" en el pantógrafo de un tren de la serie 600, lo que posteriormente provocó daños en la catenaria y los cortes en el servicio de la mañana, que fueron replicados después por la tarde.

Como "medidas correctoras inmediatas", Metro Bilbao ha lanzado una campaña de revisión de todos los pantógrafos de la serie 600 y se ha incluido un punto de revisión específico en el mantenimiento exhaustivo de los trenes. Además, el director del Metro ha anunciado la licitación de un nuevo servicio de mantenimiento para reforzar estas instalaciones. En materia de comunicación, ha apuntado como solución futura la instalación de pantallas digitales en las estaciones para informar "en tiempo real" de las incidencias.

El director de Metro Bilbao ha defendido la "excepcionalidad" de las averías con datos como que las que afectan directamente a la circulación y al tiempo de viaje de la clientela suponen "escasamente un 0,4%" del total de averías e incidencias que la entidad gestiona a lo largo del año. En concreto, ha precisado, las averías graves que generan una gran incidencia en el viaje fueron diez en 2023, once en 2024 y seis hasta la fecha en 2025.

Además, para visualizar la "fiabilidad" del servicio, Arruabarrena ha hecho referencia al indicador de "disponibilidad", que representa los kilómetros que realmente se realizan respecto a los planificados. Este indicador, ha asegurado, "se eleva por encima del 99,5% durante los últimos años".

Respecto a la avería del 6 de octubre, la supresión o retrasos importantes afectaron a 13.966 viajes en el horario de mañana y a 7.085 viajes en el horario de tarde. En relación con este suceso, se tramitaron un total de 219 reclamaciones, quejas y sugerencias. De ese total, 105 fueron reclamaciones formales (de las cuales solo cuatro quedan pendientes de resolver), mientras que las restantes 114 quejas y sugerencias han sido ya tramitadas y resueltas.

Metro Bilbao, según ha remarcado su director, realiza "un importante esfuerzo cada año por un mantenimiento predictivo y preventivo, con alrededor de 30 millones de euros, y pone al servicio de este cometido a más de 200 personas de su plantilla, más los refuerzos del personal externo". Según Aruabarrena, esta inversión "se ha duplicado" en los diez últimos años.

En esta línea, Elixabete Etxanobe ha señalado que la renovación de los trenes y el sistema de comunicaciones de metro constituye "la mayor inversión pública de Bizkaia para los próximos años en transporte público, superando los 700 millones de euros", con el objetivo de "afrontar la creciente demanda y garantizar una mayor seguridad y mejor calidad del servicio".

Además de la adquisición de 37 nuevas unidades, se renovará en paralelo el Puesto de Mando y se llevará a cabo la sustitución de la catenaria convencional de la Línea 1 por una catenaria rígida como la ya instalada en Línea 2, ha añadido el director de Metro.

GRUPOS JUNTEROS

Eneritz de Madariaga, de Elkarrekin Bizkaia, ha planteado sus reservas respecto a si Metro Bilbao cuenta con los medios necesarios para el mantenimiento preventivo y correctivo, y ha sugerido que la Diputación Foral de Bizkaia debería considerar canales de información específicos para comunicar a la ciudadanía durante incidencias de "alto impacto".

El juntero de EH Bildu Aitor Llano ha reconocido que las incidencias son "inevitables", pero ha destacado el "elevado impacto que la avería tuvo en la ciudadanía", cuantificando los afectados en torno a los 40.000 viajeros ese día.

Llano ha incidido en la necesidad de un protocolo de actuación actualizado ante contingencias, que ofrezca "información clara y permanente a los usuarios afectados directamente en instalaciones y trenes, tratamiento de la incidencia como una emergencia, y una mejor coordinación sobre las alternativas de transporte con otros operadores".

Raquel González, portavoz del PP, ha señalado que "la clave no es tanto el servicio de Metro en sí, sino cómo se gestiona cuando falla", citando la "información errónea" y la "falta de coordinación con otros medios externos".

El portavoz del PSE, Goyo Zurro, ha manifestado su apoyo "sin reservas" al plan de modernización de las unidades móviles y del sistema de señalización, considerándolo un proyecto "estratégico que debe garantizar un servicio más eficiente y adaptado al crecimiento poblacional y a la expansión del metro".

Debido a la envergadura de esta inversión de más de 700 millones de euros y a su financiación compartida por el Gobierno Vasco y la Diputación Foral a través del CTB, ha solicitado información precisa sobre los estudios de necesidad, la definición de los trenes a adquirir y el plan económico-financiero que contemple la distribución de la inversión y la gobernanza del proyecto.

El portavoz del PNV, Jesús Lekerikabeaskoa, también ha expresado su apoyo a la modernización "sin reservas" y ha considerado que las explicaciones ofrecidas sobre la avería del 6 de octubre han sido "sobradas y absolutamente precisas".

En ese sentido, ha indicado que, "si bien las incidencias afectan a muchas personas, los datos objetivos reflejan un número bajo de averías que impactan en la circulación, un 0,4% del total de incidencias, y un cumplimiento de servicio del 99,6%". Ha defendido que, ante la avería, se actuó de forma "controlada y según los protocolos", y ha rechazado la idea de "descontrol".