Miguelanxo Prado, Laureano Domínguez, Lorenzo Montatore y Teresa Valero, en la 24 edición del Salón del Cómic de Getxo

Presentación Salón del comic Getxo 2026. - PANKRA NIETO

BILBAO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Salón del Cómic de Getxo (Bizkaia), que se celebrará del 16 al 18 de octubre, reunirá este año a artistas y profesionales del sector como Miguelanxo Prado, Laureano Domínguez, Lorenzo Montatore, Teresa Valero, Juan Díaz Canales, Núria Tamarit, Miguel Brieva, Borja González, Clara y Olivia Cabez, Laurielle y Teresa Ferreiro, entre otros.

Según ha informado el Aula de Cultura de Getxo, el Salón del Cómic acercará el mundo del "noveno arte" al gran público en su vigésima cuarta edición, con una extensa oferta comercial y actividades en la plaza Estación de Las Arenas y Romo Kultur Etxea.

Como es habitual, esta cita contará con la participación de reconocidos artistas que estarán presentes tanto en la zona comercial del Salón, ubicada en la plaza Estación de Las Arenas, como en varias de las actividades programadas en Romo Kultur Etxea, siendo la entrada a ambos espacios gratuita.

La zona comercial del Salón reunirá a librerías, editoriales y establecimientos de merchandising que conformarán una amplia oferta comercial. En estos puestos el público podrá adquirir las últimas novedades, completar sus series y adquirir también ejemplares de colección, además de encontrar todo tipo de productos relacionados con el mundo de la historieta y de la novela gráfica.

Por su parte, Romo Kultur Etxea acogerá la programación de actividades, que incluye charlas, encuentros con autores y profesionales del sector, turnos de firmas, presentaciones, talleres y una exposición. Estas contarán con la presencia de algunas de las firmas más destacadas del sector, que participarán en charlas, presentaciones y en los esperados turnos de firmas donde los aficionados podrán conocer de primera mano a sus artistas favoritos.

También habrá talleres para público infantil y adulto, entre los que destaca una masterclass dirigida a profesionales sobre cómo presentar y desarrollar un proyecto editorial. En el apartado artístico, el Salón recibirá este año a los creadores Lorenzo Montatore, Teresa Valero, Juan Díaz Canales, Núria Tamarit, Miguel Brieva, Borja González, Clara y Olivia Cabez, Laurielle y Teresa Ferreiro, entre otros.

Además, acudirán a Getxo el autor Miguelanxo Prado y el editor y divulgador Laureano Domínguez, quienes recibirán el premio-homenaje de este año por su destacada trayectoria en el mundo del cómic.

EXPOSICIÓN

En la sala de exposiciones de Romo Kultur Etxea, el público podrá disfrutar, del 29 de septiembre al 30 de octubre, de la muestra 'La IA deshumaniza: ¿a quién beneficia?', comisariada por el Colectivo de Autoras de Cómic.

La exposición propone una mirada colectiva sobre la problemática de la inteligencia artificial generativa y plantea una reflexión sobre su impacto en la creación artística, reivindicando el valor de la creatividad y el talento humano, según han indicado los organizadores.