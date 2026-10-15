Mikel Larrinaga, Sofía Arana, Xabier Arzoz y David Fernández, reconocidos con los Premios "Jesús María Leizaola"

Entrega de premios 'Jesús María Leizaola' 2024 y 2025 en el Archivo Histórico de Euskadi, en Bilbao - IREKIA

BILBAO 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha reconocido a Mikel Larrinaga Ortiz y Sofía Arana Landín con los Premios "Jesús María Leizaola" de 2024; Xabier Arzoz Santisteban, premio de 2025, y David Fernández Rojo, accésit de 2025, por sus investigaciones sobre el impacto de las reformas asistenciales, el Concierto Económico como palanca de cambio, la gobernanza multinivel, y la participación y las normas forales.

El Ejecutivo de Euskadi ha entregado este jueves en el Archivo Histórico de Euskadi, en Bilbao, los Premios "Jesús María Leizaola" correspondientes a las ediciones de 2024 y 2025. En el acto han participado la viceconsejera de Empleo Público del Departamento de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, Maite Barruetabeña; el viceconsejero de Relaciones Institucionales, Xabier Ochandiano; la directora del Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP), Leire Corrales, y la directora de Autogobierno, Begoña Perez de Eulate.

Concedidos anualmente por el IVAP desde 1990, los Premios Jesús María Leizaola tienen como objetivo promover la investigación sobre el autogobierno vasco, la gobernanza pública y los retos que inciden en el desarrollo de las políticas públicas.

A lo largo de su trayectoria, han distinguido trabajos jurídicos, históricos y politológicos que contribuyen a comprender mejor las instituciones y la sociedad vasca.

Durante su intervención, Maite Barruetabeña ha enmarcado la entrega de los premios en la conmemoración del 90 aniversario de la constitución del primer Gobierno Vasco y ha puesto en valor la figura que da nombre a los galardones.

Jesús María Leizaola fue nombrado consejero de Justicia y Cultura del primer Gobierno Vasco el 7 de octubre de 1936, en Gernika, y en 1960 se convirtió en el segundo lehendakari, tras el fallecimiento de José Antonio Agirre.

La viceconsejera ha recordado su trayectoria y ha destacado "la rectitud, el compromiso y la vocación de servicio" de Leizaola, así como su "firme defensa de la democracia, la paz, los derechos humanos y el autogobierno vasco".

Mikel Larrinaga Ortiz ha recibido el Premio Jesús María Leizaola 2024 por 'El socorro de los infelices. El impacto de las reformas asistenciales en Gipuzkoa (1750-1850)'. Doctor en Historia por la Universidad del País Vasco e investigador posdoctoral, analiza la pobreza, las instituciones asistenciales y las políticas de orden público en los siglos XVIII y XIX. Su trabajo permite comprender, desde una perspectiva histórica, la evolución de los mecanismos de protección y asistencia social.

Sofía Arana Landín ha sido distinguida con el Premio Jesús María Leizaola 2024 por 'El Concierto Económico como palanca de cambio para la transición a la economía circular y la bioeconomía en Euskadi'. Arana es licenciada en Filología Inglesa, Derecho y doctora en Derecho por la UPV/EHU donde ejerce como profesora de Derecho Financiero y Tributario desde 2001 y cuenta con una larga trayectoria en el estudio del Concierto. Actualmente, es miembro de la Junta Arbitral del Concierto Económico.

David Fernández Rojo ha obtenido el accésit del Premio Jesús María Leizaola 2025 por 'De Europa a los municipios vascos: gobernanza multinivel y participación ciudadana en el reasentamiento de personas refugiadas'.

Doctor en Derecho y profesor e investigador de la Universidad de Deusto, centra su actividad académica en el Espacio Europeo de Libertad, Seguridad y Justicia, las políticas migratorias y de asilo y el impacto de las decisiones europeas en las administraciones estatales y locales.

Xabier Arzoz Santisteban ha recibido el Premio Jesús María Leizaola 2025 por 'Las normas forales de los Territorios Históricos'. Doctor en Derecho y catedrático de Derecho Administrativo en la UNED, cuenta con una amplia trayectoria en derecho público, organización territorial, jurisdicción constitucional, federalismo y derechos lingüísticos. El reconocimiento enlaza, además, con el Premio Leizaola que ya obtuvo en 2000 junto a otros investigadores.