Mikel Urdangarin, Maren y Olaia Inziarte actuarán este 1 de enero en Edimburgo dentro del programa First Footin

BILBAO 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las famosas celebraciones de año nuevo de Edimburgo, Hogmanay, contarán por primera vez con invitados internacionales, entre ellos cantantes procedentes de Euskadi, como Mikel Urdangarin, Maren y Olaia Inziarte, que actuarán este 1 de enero en la capital escocesa dentro del programa First Footin.

Según ha informado Fair Saturday Foundation, la iniciativa parte de su colaboración con Unique Events, organizadores de las celebraciones de Hogmanay, y el apoyo del gobierno escocés y la ciudad de Edimburgo. Entre las 14.00 y las 18.00 horas del primer día de 2026, los representantes vascos ofrecerán sus respectivos conciertos en la icónica iglesia de Greyfriars, con la colaboración de artistas escoceses, entre ellos Valtos.

En palabras de Alan Thomson, responsable de Unique Events, "esta colaboración celebra los lazos entre Escocia y Euskadi, dos territorios con fuerte identidad cultural propia y profundas tradiciones musicales". La relación comenzó este pasado otoño en Ura Bere Bidean, contando con Valtos como artistas escoceses invitados, quienes recrearon un particular "ceidlih" o tradicional evento musical escocés en Bizkaia.

Los asistentes a los conciertos de los artistas vascos en Escocia disfrutarán de una selección de los mejores temas de su repertorio. Desde el bello minimalismo de Maren en acústico hasta la revisionismo tradicional "dark pop" de Olaia Inziarte, pasando por el folk en renovación constante de Mikel Urdangarin.

Martyn Macdonald, cantante de Valtos ha asegurado que están "encantados" de poder actuar con sus amigos vascos. "Deseamos que Edimburgo celebre una buena fiesta alrededor de la musica vasca", ha apuntado.

Por su parte, Maren ha dicho que está que "realmente emocionada con la oportunidad de viajar y actuar en Edimburgo por primera vez". "Es realmente importante conectar culturas a través de la música y, por supuesto, compartir escenario con Mikel y Olaia. Estoy segura que será una experiencia inolvidable", ha añadido.

Olaia, por su parte, también ha mostrado su "ilusión por empezar el 2026 tocando en Edimburgo y, además, en un contexto tan especial como Hogmanay". "Llevar mi música y compartir escenario con artistas escoceses me motiva un montón, me encanta la idea de mezclar culturas y formas diferentes de entender la música. ¡Ojalá sea una celebración bonita y un concierto para recordar, tanto para el público como para nosotras!", ha enfatizado.

Los conciertos de año nuevo darán continuidad a todas las celebraciones del día 31, con los espectaculares fuegos artificiales desde el Castillo de Edimburgo y la prevista asistencia de más de 100.000 personas.

Jane Meagher, portavoz del Ayuntamiento de Edimburgo, ha dicho que esta es "una ciudad que siempre ha sabido celebrar y Hogmanay es una buena oportunidad de demostrarlo". "Desde la ciudad estamos realmente contentos de dar la bienvenida a los cantantes vascos que formarán parte de ello", ha manifestado.

Los músicos vascos desplazados, alrededor de 20, serán invitados de honor en las diferentes celebraciones de estos días, desde la tradicional procesión de antorchas hasta el concierto de Nochevieja y el espectáculo audiovisual y de fuegos artificiales de la nochevieja por la noche.

Según Jordi Albareda, responsable de la fundación Fair Saturday, "este es el punto de inicio de una colaboración más profunda con Escocia en el futuro". "Esperamos que el año que viene nuevos artistas vascos estén presentes en la celebración de Año Nuevo y podamos continuar esta colaboración en los siguientes dos años. Además, estamos trabajando para poder hacer en Escocia Ura Bere Bidean en 2026 o 2027", ha concluido.