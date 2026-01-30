Miles Kane presentará el 11 de febrero en Bilbao su nuevo álbum, 'Sunlight in The Shadows'

Cartel de la gira de Miles Kane. - LAST TOUR

BILBAO 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Miles Kane presentará en directo su nuevo álbum, 'Sunlight in The Shadows', en el concierto que ofrecerá el próximo 11 de febrero en Bilbao, en la Sala Santana 27, acompañado del cuarteto vasco de punk TOC, según ha informado Last Tour.

Tras su actuación en Bilbao, pasará por Madrid el 16 de febrero, acompañado también por TOC; por Valencia (17 de febrero) con el indie pop de The Boy from the South abriendo el concierto; y Barcelona (18 de febrero) con la banda de indie rock City of Fury como telonera con una gira que "promete trasladar al directo la psicodelia elegante y la energía glam de su nuevo trabajo, según han destacado desde Last Tour.

Producido por Dan Auerbach de The Black Keys, 'Sunlight In The Shadows' contiene 12 cortes de rock & roll psicodélico, "con guitarras vibrantes, melodías llenas de gancho y una energía que oscila entre lo crudo y lo sofisticado", han apuntado desde la promotora.

Según han precisado, el álbum se mueve entre "la electricidad del rock de estadio y la elegancia del crooner clásico", y está impregnado del "característico vibrato de Miles Kane y su gusto por lo teatral".

El propio artista define este trabajo como "la culminación de más de veinte años de trayectoria y complicidad musical con Auerbach", con quien comparte influencias como T. Rex, Motown o The Easybeats.

En el estudio han contado con colaboraciones de músicos como Patrick Carney, batería de The Black Keys, o Nick Bockrath de Cage The Elephant, dando forma a un álbum que, en palabras de Kane, "necesita ser tocado en directo".

La gira será una nueva oportunidad para disfrutar de un artista que ha sabido construir una trayectoria propia más allá de sus proyectos anteriores, como The Rascals o The Last Shadow Puppets, dúo formado junto a Alex Turner de Arctic Monkeys. En su visita de 2024, agotó todas las entradas de su gira.