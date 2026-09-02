Miles de personas se concentran en Euskadi en apoyo a Ceuta, con contramanifestaciones contra el fascismo y el racismo - DAVID DE HARO-EUROPA PRESS

BILBAO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas se han concentrado este miércoles en Euskadi secundando la convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en apoyo a Ceuta, respaldada por el PP, con contramanifestaciones impulsadas por organizaciones del entorno abertzale contra el fascismo y el racismo, sin que se hayan registrado incidentes reseñables.

Alrededor de 3.000 personas han participado en la concentración de la FEMP ante el Ayuntamiento de Bilbao, en solidaridad con Ceuta, a la que se han sumado PP y Vox. Frente a ellos, se han movilizado cerca de 2.000 personas convocados Gazte Koordinadora Sozialista (GKS) y Azet (Sindicato de Vivienda del Casco Viejo).

Los congregados ante el Ayuntamiento de Bilbao, entre los que se encontraban la presidenta del PP de Bizkaia, Amaya Fernández, y la portavoz popular en el Ayuntamiento de Bilbao, Esther Martínez, y otros cargos municipales y forales de la formación popular, y el presidente de Vox en Bizkaia, Féliz Estévez, han portado banderas españolas y han coreado lemas en contra del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como "Pedro dimite, España no te quiere" y "Esto no es una crisis, es una invasión".

La concentración convocada por la FEMP en Bilbao se ha iniciado con el himno de Ceuta, dando paso a la lectura del manifiesto de la Federación Española de Municipios y Provincias a cargo de Esther Martínez, que ha comenzado afirmando que "también Bilbao es Ceuta".

En el texto, se traslada el "apoyo firme y sin fisuras a Ceuta y a todos los ceutíes ante la gravísima situación que vive la ciudad desde la entrada masiva e irregular de miles de personas por la frontera los días 30 y 31 de julio".

"Ceuta y sus ciudadanos están afrontando una presión extraordinaria que está poniendo a prueba sus recursos, sus servicios públicos y su capacidad para mantener la normalidad", advierte el manifiesto, para añadir que "también se está poniendo a prueba a España, nuestra capacidad para proteger nuestras fronteras, para garantizar nuestra seguridad y para defender la integridad de nuestro territorio".

Por eso, continua el escrito, "queremos alzar la voz con un mensaje claro y rotundo: Ceuta no está sola, los ceutíes no están solos y España está con Ceuta". Asimismo, defiende "la integridad territorial de España y la plena soberanía española sobre Ceuta, que es España por su historia, por la ley y por la voluntad democrática de sus ciudadanos", al tiempo que advierte que "la presión migratoria y la protección de las fronteras requieren una respuesta de Estado y un compromiso firme de la Unión Europea".

La concentración de la FEMP en la capital vizcaína ha concluido con el himno de España transmitido a través de la megafonía, y que ha sido acogido por los presentes con gritos de 'Viva España'.

FUERTE DISPOSITIVO POLICIAL

El acto en Bilbao se ha desarrollado bajo un fuerte dispositivo de la Ertzaintza, ya que, a pocos metros, se han congregado seguidores de Gazte Koordinadora Sozialista (GKS), organización juvenil nacida de una escisión de la izquierda abertzale, y de Azet (Sindicato de Vivienda del Casco Viejo).

Antes de iniciarse las protestas, la Ertzaintza ha cortado el acceso hacia el Ayuntamiento y ha impedido el contacto entre ambas concentraciones, sin que se hayan producido incidentes.

Los seguidores de GKS, alrededor de 2.000, han coreado lemas como "Fasxistas Kanpora" (Fascistas fuera) o "Ni un paso atrás frente al fascismo y el racismo". Según han advertido, la situación en Ceuta "no se va a solucionar con la extrema derecha en el poder, ni mucho menos mediante la caza de personas migrantes".

VITORIA-GASTEIZ

En Vitoria, el presidente del PP, Javier de Andrés, ha encabezado la concentración de la FEMP en apoyo a Ceuta, que han secundado alrededor de un millar de personas que se han congregado en la Plaza de la Virgen Blanca. Los congregados, que portaban carteles con la bandera de España, han proferido gritos con los que han advertido de "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende" y en contra de Pedro Sánchez.

Al término del acto, secundado por alrededor de un millar de personas, el líder de los populares vascos ha afirmado "lo que se está defendiendo en Euskadi y en toda España" es "la frontera común, es la frontera del País Vasco".

"Estamos defendiendo nuestro futuro, estamos defendiendo de una invasión que está concertada y está concebida con la finalidad de venir a la península, que nos va a causar un trastorno importante, que es inadmisible que se produzca una invasión a estas alturas en la Unión Europea", ha dicho.

Según ha apuntado, "en el conjunto de España y también en Europa", supone algo "inconcebible". "Tiene que haber una movilización para advertir al gobierno, al gobierno de España, al gobierno de Sánchez, que no estamos con ellos", ha advertido.

De Andrés ha criticado la "dependencia" del Marruecos, por parte del Gabinete Sánchez, así como "sus vacaciones ya tardanza en tomar decisiones". "Es natural que haya una reacción social (...) para decir que estamos con Ceuta porque Ceuta es ahora mismo la frontera de Euskadi", ha reiterado.

Antes de iniciarse la concentración, la Ertzaintza ha cerrado los accesos a la Plaza España, en la que se ha concentrado varios centenares de personas convocados pro EHKS. Un fuerte dispositivo policial ha cortado el acceso entre ambos actos y no se han registrado incidentes.

SAN SEBASTIÁN

En San Sebastián, cientos de personas de han congregado sobre las ocho de la tarde en Alderdi Eder, frente al Ayuntamiento, respondiendo a la convocatoria realizada por la FEMP y un grupo de constitucionalistas, a la que se ha sumado el PP.

En la concentración han participado, entre otros, la presidenta del PP de Gipuzkoa, Muriel Larrea, el portavoz en el Ayuntamiento donostiarra Borja Corominas y la edil Vanesa Vélez, y el portavoz en las Juntas Generales de Gipuzkoa, Mikel Lezama. Asimismo, han estado presentes el filósofo Fernando Sabater o el catedrático Carlos Martínez Gorriarán.

Los concentrados, con banderas de España y de Ceuta, han mostrado carteles en los que se podía leer, en euskera y castellano, 'Todos somos Ceuta. No a la invasión. Ceuta es España, es Europa. Solidaridad con Ceuta. Inmigración ilegal'. Además, Jupol ha mostrado una pancarta con el lema 'Marlaska vete ya' y han coreado lemas como 'Ceuta no se vende, Ceuta se defiende' y de 'Viva España'.

En esa línea, los convocantes han leído un manifiesto en el que han incidido en que "esto no va de racismo" sino que es una "invasión disfrazada de inmigración" y han criticado la "irresponsabilidad extrema" del gobierno.

A la misma hora, pero en la calle Hernani aledaña al Ayuntamiento, se ha llevado a cabo una contramanifestación convocada por Sare Antifaxista, custodiada por un amplio dispositivo de la Ertzaintza.

Los concentrados, varios cientos de personas, han coreado lemas en euskera pidiendo que se vayan los fascistas y otros como Euskal Herria no es España, alde hemendik, utzi pakean (fuera de aquí, dejadnos en paz), borroka da bide bakarra (la lucha es el único camino), zuek faxistak zarete terroristak (vosotros fascistas sois terroristas) y han increpado a los concentrados en la otra concentración diciendo que "sin zipaios no sois nada". Se han producido insultos, silbidos el increpaciones por ambas partes, pero finalmente no se han producido disturbios.