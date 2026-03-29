Miles de personas despiden en Bilbao la Korrika, que ha "creado un cuerpo de todos" formado en euskera

Acto final de la Korrika en Bilbao - H. BILBAO - EUROPA PRESS

BILBAO, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas han recibido en Bilbao la llegada del testigo al final del recorrido de la 24ª edición de Korrika, que en su mensaje secreto ha puesto en valor que se ha creado, a lo largo del recorrido, "un cuerpo que es de todas y de todos" formado en euskera.

La llegada de la Korrika al Ayuntamiento de Bilbao se ha producido pasadas las 12.45 horas de este domingo, ante miles de personas que ocupaban la calle desde el puente del Ayuntamiento hasta ambos lados de la Casa Consistorial.

La comitiva de AEK, organizadora de la Korrika, que ha recorrido el último tramo, ha sido recibida entre aplausos y vítores, y con el cántico tradicional de la carrera 'tipi, tapa, tipi, tapa, Korrika!", además de con el sonido de la txalaparta que alertaba de su llegada.

Una vez llegada a las escaleras del Ayuntamiento de Bilbao, final del recorrido, los autores del escrito secreto de este año, que como es tradición se transporta en el interior del testigo, han procedido a su lectura.

Se trata de Oihana Arana Cardenal, Leire Casamajou Elkegarai, Elene Mengyu Larrinaga Bilbao, Oier Iñurrieta Garmendia, Aitzol Gil de San Vicente Pla, Xalbat Alzugarai Etxeberri y Beñat Jusue Rosano, elegidas por AEK como "representantes de la juventud vasca, debido a que, ante la necesidad de dar inicio a un nuevo Renacimiento, es conveniente situar a las nuevas generaciones en primera línea", han explicado desde la organización.

En dicho mensaje, presentado como "una carta de amor", los autores han explicado que "somos euskera y aquí estamos. Mano a mano hemos trazado la fisonomía de nuestro pueblo. Jadeantes, pero el cuerpo nos ha llevado hacia adelante; un paso y después el otro, enraizándonos en la tierra".

Según han explicado, la Korrika ha "creado un cuerpo que ha recorrido Sohüta, Urepele, Tutera, Hendaia, Barakaldo, Gasteiz, Eskoriatza...", cuerpo que "ha pisado barro, asfalto, hierba, arena" y que "ha aprendido las palabras propias de cada pedazo de territorio".

"Favorable a replantearse las cosas, puede llegar a cambiar de opinión cuando resulta preciso (...) 'Somos euskera', afirmamos; no, 'soy euskera'. Hablamos de comunidad; de un cuerpo con los brazos abiertos, que luce ventanas en los ojos. Un paso y después otro, hemos dado forma a un cuerpo que es de todas, de todos. No lo olvidemos mañana, cuando cada cual vuelva a su lugar habitual".

Tras asegurar que "ha sido el euskera quien ha formado el cuerpo", han añadido que "los idiomas son instrumentos de transformación, nos dotan de un espacio donde poder vivir", por lo que "el euskera nos ha concedido este pueblo".

"Los antiguos monstruos vuelven mudados de piel, pero nosotros y nosotras hemos creado un cuerpo; heterogéneo, comprometido, vigoroso. Y si hoy está aquí, mañana también estará. Somos euskera y aquí estamos. Somos aquí y estamos en euskera. Vamos hacia adelante. ¿Vienes?", han concluido.

"EUSKALTEGIS ABIERTOS"

Tras la lectura del mensaje secreto, la miembro del Consejo Nacional de AEK, Lurdes Etxezarreta Artabe, ha tomado la palabra para, en primer lugar, agradecer la participación de todas las personas en la Korrika, así como las que ya no están desde la celebración de la anterior edición.

Etxezarreta ha emplazado a "toda la gente euskaldun" a "empuñar el testigo" hacia "un nuevo renacimiento" del euskera y ha animado a quienes no lo hablan a "aprender y practicar". "Tenéis las puertas de los euskaltegis abiertas, porque un pueblo sin lengua no será pueblo. ¡Y nosotros y nosotras somos euskera!", ha asegurado.

Además, ha defendido que en "el pueblo del euskera hay sitio para cualquiera", y que, para lograr una "comunidad igualitaria y amplia que nos protegerá de cualquier tipo de opresión social, una Euskal Herria feminista, antirracista, acogedora y euskaldun", es la representación política la que debe "asegurar una protección jurídico-política, ofrecer los medios pertinentes y tomar medidas efectivas".

"Al fin y al cabo, es necesario que aprender euskera sea gratuito y accesible, es perentorio dar pasos encaminados a la universalización del conocimiento de nuestra lengua, y es preciso crear, desarrollar y coordinar espacios para su uso. Precisamente ese es nuestro nivel lingüístico mínimo: Euskal Herria euskaldun", ha finalizado.

La última jornada de la Korrika terminará con varias zonas festivas y de actividades repartidas por toda la villa, como la Zona familiar de Ripa y Bailén; los conciertos en el Arenal, entre los que destacan el de Zetak (16.00 horas), recientemente revelado, y de San Nikolas; la comida popular en el entorno del Teatro Arriaga; música en la Plaza Nueva y Bilbao la Vieja y actividades en el Casco Viejo.

La Korrika comenzó hace 11 días, el 19 de marzo, en Atharratze (Zuberoa) y su testigo ha recorrido 2.175 kilómetros y realizado 3.436 traspasos. La presente edición ha venido marcada por la polémica, tras la decisión de la organización de apartar del testigo a CCOO por los recursos judiciales presentados por este sindicato contra la perfilación lingüística en algunas convocatorias públicas de empleo, entre ellas, la de Errenteria.