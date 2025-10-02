Miles de personas se manifiestan en Bilbao en apoyo a la flotilla humanitaria para Gaza y contra el genocidio

BILBAO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -
Miles de personas se manifiestan desde las siete de esta tarde en Bilbao para exigir que acabe el "genocidio" de Israel sobre Gaza y para denunciar el secuestro "ilegal" de la Flotilla Sumud Global, que pretendía abrir un corredor humanitario en Gaza.
La marcha ha partido a las siete de la tarde desde la plaza del Sagrado Corazón, para recorrer la Gran Vía y acabar en el Ayuntamiento de la capital vizcaína. Los manifestantes portan cientos de pañuelos y banderas palestinos y corean lemas en favor de la liberación de Palestina y reclamando el "boicot" a Israel.
También se muestran fotografías de víctimas mortales de la invasión israelí, y acusan a gritos a Israel de "asesina" y a la Unión Europea de "cómplice".