Miles de personas se manifiestan en Bilbao en apoyo a la flotilla humanitaria para Gaza y contra el genocidio

Publicado: jueves, 2 octubre 2025 19:31

BILBAO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas se manifiestan desde las siete de esta tarde en Bilbao para exigir que acabe el "genocidio" de Israel sobre Gaza y para denunciar el secuestro "ilegal" de la Flotilla Sumud Global, que pretendía abrir un corredor humanitario en Gaza.

La marcha ha partido a las siete de la tarde desde la plaza del Sagrado Corazón, para recorrer la Gran Vía y acabar en el Ayuntamiento de la capital vizcaína. Los manifestantes portan cientos de pañuelos y banderas palestinos y corean lemas en favor de la liberación de Palestina y reclamando el "boicot" a Israel.

También se muestran fotografías de víctimas mortales de la invasión israelí, y acusan a gritos a Israel de "asesina" y a la Unión Europea de "cómplice".

