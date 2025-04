Miles de personas se manifiestan en las tres capitales vascas por un SMI y pensiones dignas "ya, aquí y para todos"

Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria advierte de que la mitad de los pensionistas vascos son mujeres con "pensiones de miseria"

BILBAO, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas se ha manifestado este sábado en las capitales vascas secundando la convocatoria del Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria bajo el lema 'Soldata eta pentsio duinak hemen eta denontzat. Por unas pensiones y un salario mínimo justo y eficiente', a la que se han sumado todos los sindicatos, para exigir un salario mínimo y pensiones dignas "ya, aquí y ahora".

Por la mañana, los pensionistas se han movilizado en Vitoria-Gasteiz y esta tarde ha vuelto a recorrer las calles de la capital vizcaína y las de San Sebastián, para defender y exigir salarios y pensiones dignas, "ya, aquí y para todos, para garantizar a todas las personas pensionistas y trabajadoras poder acceder a unas condiciones de vida dignas".

Momentos antes de iniciarse la manifestación de Bilbao desde el Sagrado Corazón, la portavoz del Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria Andrea Uña, que ha explicado que llevan a cabo estas movilizaciones tras haber mantenido reuniones con todos los sindicatos, ha advertido que "no puede ser que mientras que las grandes empresas financieras cada vez ganan más dinero, y además dinero obsceno, la mayoría de los pensionistas y muchos trabajadores estén con salarios y pensiones de miseria".

Además, ha señalado que la mitad de los pensionistas de la Comunidad Autónoma Vasco son mujeres con "pensiones de miseria", por lo que ha demandado que "se recorte la brecha de género" para que puedan "vivir mejor".

Uña ha destacado el gran apoyo que ha recibido la convocatoria de manifestación por parte de movimientos sociales, grupos de mujeres y estudiantes, y ha asegurado que es una movilización "plural" abierta a "toda la ciudadanía, que cuenta con el respaldo de la mayoría de ella".

También antes de iniciarse la marcha, el responsable de Estudios de ELA, Aitor Murgia, ha dicho que las luchas "por los salarios y por las pensiones dignas van de la mano" porque "difícilmente tendremos unas pensiones dignas si no tenemos unos salarios dignos".

En este sentido, ha criticado la negativa de Confebask a sentarse a negociar un salario mínimo para Euskadi con "la excusa, como siempre, de la competitividad de las empresas", y ha acusado a la patronal vasca de "cerrar la puerta a que mucha gente pueda salir de la precariedad laboral".

También ha advertido al Lehendakari, Imanol Pradales, que, en este tema, "no tiene que ser equidistante y tiene que pedir a la patronal que se siente a negociar".

Murgia ha considerado que el salario mínimo que "se impone desde el Estado es insuficiente para tener una vida digna en Euskal Herria" y ha asegurado que "poder decidirlo aquí y un aumento sustancial del mismo mejoraría la vida de muchísimas personas, especialmente de las más precarias, que tienen el rostro de mujer, personas migrantes, jóvenes y personas con discapacidad".

Por su parte, la coordinadora general de LAB, Garbiñe Aranburu, ha explicado que la movilización de este sábado tiene como finalidad reivindicar un "reparto más equitativo de la riqueza, unos salarios y pensiones dignas y poder decidir aquí nuestros salarios y pensiones".

Tras recordar que se han recogido más de 100.000 firmas respaldando la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) a favor de equiparar las pensiones mínimas al SMI, ha advertido que ahora, "les corresponde al Parlamento vasco y a los partidos no dar la espalda a esa reivindicación".

En cuanto al SMI, ha precisado que están "luchando por las condiciones del presente y por las del futuro", ante una patronal que "ha abogado claramente por la explotación y que rehuye de su deber de negociación".

También ha criticado que la patronal "pretende ligar el debate del salario mínimo con el del absentismo" y traslada el mensaje de que si se quiere "avanzar en ciertos derechos" se tienen que "aceptar recortes". "No lo vamos a aceptar", ha reiterado, "nos van a tener enfrente y vamos a seguir peleando por un salario digno". Ha asegurado así que van a reunir "miles de firmas a favor de la ILP para decidir aquí el salario mínimo interprofesional" y para reclamar que se tienen que tener "plenas competencias para ello".

Aranburu ha exigido al Gobierno Vasco que "presione a la patronal y dejar de dar apoyo a una patronal que apuesta por la conflictividad y que renuncia a su deber de negociación", al tiempo que ha considerado que el Ejecutivo de Pradales "debe tener mayor valentía y determinación a la hora de defender el salario mínimo interprofesional". "Vamos a seguir en la pelea para conseguir unos salarios y unas pensiones más dignas", ha concluido.

MANIFIESTO

La manifestación en Bilbao, que ha discurrido entre gritos de 'Gora pensionistas', 'Terrorismo es no llegar a fin de mes', 'Si el cgobierno no escucha seguiremos en la lucha' o 'Sin movilización no hay solución', ha estado acompañada por 'txistus' que encabezaban la marcha y centenares de personas ataviadas con chalecos y pañuelos rojos.

Ante el Ayuntamiento de Bilbao, donde ha concluido la marcha, el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria ha dado lectura a un manifiesto en el que han advertido de que "son cientos de miles las personas vascas las que no pueden cubrir sus necesidades básicas, pensionistas que perciben pensiones bajas o míseras y trabajadores con el salario mínimo interprofesional (SMI) establecido a nivel estatal, con el que no pueden hacer frente el coste de la vida en el país vasco".

Según han denunciado, esta situación es "inaceptable, mientras las grandes empresas financieras y de energía baten récords de beneficios y el beneficio empresarial crece cuatro veces más porcentualmente que los salarios".

Al mismo tiempo, ha censurado que "las políticas fiscales siguen beneficiando a las rentas del capital en detrimento de las del trabajo, los ricos son cada vez más ricos a costa de la mayoría de la sociedad y las reformas de pensiones perpetúan pensiones mínimas miserables cada vez más alejadas del Salario Mínimo Interprofesional".

Además, han reprochado a las patronales vasca y navarra que se nieguen a negociar y acordar un salario mínimo, "acorde a las condiciones socioeconómicas en Hego Euskal Herria".

"Y habrá que ver qué respuesta dan los gobiernos de Gasteiz y de Iruñea a la demanda del Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria para que las pensiones mínimas se complementen hasta equipararlas al SMI", han apuntado.

Según el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria, "el reto de las movilizaciones es importante, pero hay que entenderlo como un paso más en las iniciativas a impulsar en los próximos meses". Así, continuarán con la campaña de recogida de firmas en apoyo de la ILP que presentarán ante el Parlamento vasco el 15 de mayo, día que también han convocado una manifestación.

DÍA DE LOS TRABAJADORES

Por otro lado, ha señalado que el 1 de Mayo, Día Internacional de los trabajadores, "debe constituir otra cita de movilización y reivindicación en la que trabajadores, pensionistas y otros colectivos sociales y populares compartan las demandas que planteadas, así como otras que afectan de un modo cada vez más preocupante".

"El sistema neoliberal capitalista al que estamos confrontados con sus secuelas de explotación, opresión, guerras y rearmes, nos impone la necesidad de impulsar movilizaciones sociales cada día más amplias y unitarias que pongan freno al deterioro social y político en que estamos inmersos tanto en Euskal Herria como a nivel internacional", ha concluido.