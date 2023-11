Miles de personas piden en Bilbao y Vitoria que se refuerce la sanidad pública y cesen las "políticas de recortes"

La coordinadora de plataformas en defensa de la sanidad pública dice que "las listas de espera no se solucionan concertando con la privada"



BILBAO, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas han reclamado en Bilbao y Vitoria que se respete y fortalezca la sanidad pública y han pedido al Gobierno Vasco que paralice "las políticas de recortes, desmantelamiento y privatización" de la misma.

La coordinadora de plataformas en defensa de la Sanidad Pública OPA Herri Plataformak se moviliza a lo largo de este sábado en las tres capitales vascas para reivindicar "una nueva sanidad pública que garantice un sistema de cuidados público, digno y de calidad".

Las protestas, a las que se han adherido alrededor de un centenar de organizaciones sociales, sindicales y vecinales, así como colectivos de pensionistas y feministas, han arrancado en Bilbao y Vitoria a las 12.00 horas, mientras que en lo que respecta a San Sebastián la manifestación se desarrollará a partir de las 17.00 horas.

En el caso de la capital vizcaína, la marcha ha concluido bajo una intensa lluvia en el Teatro Arriaga donde los organizadores han leído un manifiesto en el que han censurado las "políticas de recorte y privatización" aplicadas por el Gobierno Vasco.

Según han alertado, fruto de los "recortes" Osakidetza padece listas de espera "disparadas e injustificables", así como "dificultades para acceder a la atención presencial", además de urgencias hospitalarias "colapsadas y tiempos de atención insuficientes".

"Esta es la realidad que el lehendakari Urkullu y la consejera Sagardui se niegan sistemáticamente a reconocer. Las denuncia de estos problemas no es catastrofismo como dice el lehendakari sino la realidad que la ciudadanía sufre diariamente", han censurado.

Tras advertir que no aceptan que la disminución de las listas se haga "a costa de avanzar en la privatización de servicios", han defendido que la salud no es un negocio, sino un derecho universal que "el Gobierno Vasco no respeta de forma continuada".

"El problema de las listas de espera no se soluciona concertando con la privada... la solución está en reforzar la sanidad pública y en un mejor aprovechamiento de los recursos públicos propios", han argumentado.

SOLUCIONES

Según han defendido, la solución a los problemas pasa así por "implantar un nuevo modelo de cuidados integral, 100% público, digno y de calidad que cubra todas las etapas de la vida, desde la colaboración de todas las administraciones públicas implicadas".

"Se necesita un nuevo modelo sanitario que nazca de la participación ciudadana... con gestión democrática y control a todos los niveles que garantice una gestión sanitaria transparente", han detallado.

En este contexto, han reclamado al Gobierno Vasco que "paralice las políticas de recortes, desmantelamiento y privatización". "Que dejen de mirar por los intereses de la sanidad privada y dé un giro de 180 grados hacia una sanidad pública fuerte por ser la única que garantiza el acceso de salud a toda la población", han añadido.