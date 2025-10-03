Monday Potions, Nightwaves, Jonsor y Laztana Laztana ganan Hiriko Soinuak de Barakaldo

BILBAO 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Monday Potions, Nightwaves, Jonsor y Laztana Laztana han sido elegidos como ganadores de la séptima edición del certamen Hiriko Soinuak de la localidad vizcaína de Barakaldo, por lo que actuarán los días 24 y 25 de octubre junto a Reincidentes, Biznaga, Bala y Sandré en la Herriko Plaza.

Hiriko Soinuak celebró el pasado sábado, 27 de septiembre, su final en el parque San Bizente, con la asistencia de cerca de 450 personas. En ella actuaron nueve artistas: Del Val, Deriba y Monday Potions, finalistas de la categoría principal; Ardo Beltza, Clara Corral & Cute Canallas y Nightwaves, finalistas en la categoría de mejor artista de Barakaldo; y Alas Glow, Jonsor y Naz, finalistas del Premio BBK-Igualdad.

Finalmente, Monday Potions ha sido galardonado con el premio principal. Se trata de un proyecto que encabeza Eneko Peña y cuenta con componentes de Etxebarri, Bilbao y Santurtzi, que se reactivó recientemente en formato cuarteto y "con una propuesta musical ecléctica que navega desde el pop barroco hasta el art rock", según han explicado desde el Ayuntamiento.

El premio al mejor artista de Barakaldo ha recaído en Nightwaveses, un quinteto de rock clásico de raíz americana compuesto por músicos "con un largo recorrido", y el premio BBK-Igualdad se ha concedido a Jonsor, un trío de rock progresivo compuesto por Nahia Ricoy, Ainhoa Sagasti y Jon Sortelle, aunque en la final actuaron en formato dúo.

Por otro lado, Laztana Laztana, un proyecto que conjuga electrónica, urban, pop, rock y folk, ha obtenido el reconocimiento de mejor artista en euskara.

Las cuatro propuestas premiadas actuarán en el festival gratuito de Hiriko Soinuak que tendrá lugar los días 24 y 25 de octubre en la Herriko Olaza de Barakaldo. En concreto, Laztana Laztana y Monday Potions lo harán con Biznaga y Bala (viernes 24) y Jonsor y Nightwaves, con Reincidentes y Sandré (sábado 25) como artistas principales.