El montaje de la noria de Navidad de San Sebastián comenzará este martes y ocasionará cortes puntuales en Andia

Archivo - Noria de San Sebastián. - EUROPA PRESS - Archivo

SAN SEBASTIÁN 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El montaje de la noria de Navidad de San Sebastián comenzará este próximo martes y ocasionará cortes puntuales de la calle Andia, según ha informado el Ayuntamiento donostiarra.

Con motivo del montaje de la noria, este martes habrá cortes puntuales en Andia desde las 07.00 horas a 18.00 horas. Se permitirá el acceso al parking de residentes.

El carril ciclista, bidegorri, permanecerá cerrado. Además, el miércoles 4 y el jueves 5 de noviembre continuarán las labores de descarga y montaje, con cortes de la calle Andía entre las 07.00 y las 18.00 horas, y se mantendrá el cierre del 'bidegorri'.

También se garantizará el acceso al parking de residentes. El viernes 6 y el sábado 7 de noviembre se llevarán a cabo trabajos de decoración, instalación de cartelería, pruebas y certificación, sin afecciones al tráfico, ni al 'bidegorri' y ese mismo día a las 12.00 horas se abrirá al público.

El precio de la entrada serán seis y tres euros todos los lunes, excepto el 7 de diciembre, que se pasa al 9 del mismo mes, y el 21 de diciembre, que se trasladará al día 22.