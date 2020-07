Montero (PSOE) acusa de "alta traición" al PP por intentar "tumbar un gobierno aprovechando la enfermedad"

Mendia afirma que cada voto al PSE "se volcará en la reconstrucción social y económica" y de Euskadi y ni uno será "para la bronca"

SAN SEBASTIÁN, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno de España, María Jesús Montero, ha acusado al PP de "alta traición" al país por intentar "tumbar un Gobierno aprovechando la enfermedad" del coronavirus y le ha advertido de que "lo pagarán en las urnas".

En el mismo acto, en el que los socialistas vascos han concluido la campaña electoral a las elecciones del 12 de julio, la candidata a lehendakari Idoia Mendia ha asegurado que "cada voto" al PSE se volcará en la reconstrucción social y económica de Euskadi" y ni uno servirá "para la bronca y la división"

En el mitin, desarrollado en la plaza Harrobieta del barrio de Altza de San Sebastián, en el que también han intervenido la cabeza de lista por el PSE-EE de Álava, Gloria Sánchez, y el cabeza de lista por Gipuzkoa y secretario general de los socialistas guipuzcoanos, Eneko Andueza, Montero ha apelado a la "unidad" para salir de la crisis por el covid-19 y ha mostrado "serias esperanzas de que la ciencia española", con un plan de choque "de mil millones" de euros, "nos va a sacar de ésta".

Además, ha señalado que en la pandemia por el coronavirus "hemos aprendido mucho". "Hemos aprendido que no queremos, no es posible, no sería futuro que, de esta situación tanto sanitaria como económica, se saliera con recetas neoliberales o nacionalistas".

"Hemos aprendido que necesitamos un servicio sanitario de calidad, público, universal, gratuito, capilarizado en el territorio, que llegue hasta todos los rincones, que no pregunte a nadie quién es o de dónde viene, sino que pregunte qué te pasa, si tienes síntomas o no, y que no solo dé respuesta a los vulnerables sino que sea el orgullo de la clase media", ha señalado.

Según ha defendido, "el sistema sanitario, los profesionales de la salud, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, todo cobra valor de lo público en un momento como este". "Y mira que hay gente, fuerzas políticas, partidos que reniegan permanentemente de lo público", ha criticado, para añadir que, sin embargo, "todos" recurren a ello en una situación como la actual "todos" recurren a ello.

Montero ha afirmado que es necesario "impulsar y fortalecer la socialdemocracia, el proyecto socialista" y el dejar atrás "las recetas austericidas, las que no aportan novedad, las que tienen lastre, las que crean desempleo y desigualdad".

Asimismo, ha sostenido que, la derecha, el PP "dimitió el primer día de pandemia" y "como los monos de Gibraltar se tapó la boca y los ojos" y así "ni siquiera en el peor momento que hemos tenido en nuestro país, en una pandemia sanitaria, han aparcado los intereses particulares e ideológicos".

"Han hecho lo peor que se puede hacer como patriota, como personas, como partido que quieren el bien común o que intentan perseguir el interés general, que no ha sido sino otra cosa que intentar tumbar a un gobierno aprovechando la enfermedad. Alta traición del país", ha añadido.

También les ha acusado de intentar "negar el pan y la sal, no al Gobierno, sino a los ciudadanos", cuando "se trataba de salvar a los ciudadanos, de poner medidas para intentar que la enfermedad no progresara" y "reforzar el sistema sanitario" así como "permitir que las personas mantuvieran su empleo" y no se diera "la tentación de despedir a las personas, para que no cerraran las empresas y mantuviéramos silente el tejido productivo".

"Mientras, el principal partido de la oposición negando el pan y la sal, vuelto de espalda, sin querer reconocer esta situación y utilizando la pandemia para los fines propios y lo más grave utilizando los fallecidos y los muertos para desgastar a este gobierno", ha incidido, para añadir que "esa cuestión la pagarán en las urnas, lo harán aquí".

Además, ha recordado al presidente del PP, Pablo Casado, que "ser un partido de Estado es apoyar a las instituciones cuando hay un problema tan grave como una enfermedad mundial que requiere el concurso de todos" y "no aprovechar el dolor, el sufrimiento para intentar insultar y poner en cuestión la gestión del Gobierno o directamente derrocarlo y tumbarlo como han intentado durante esta pandemia".

Pese a todo, María Jesús Montero ha asegurado que el Ejecutivo central tiene "capacidad" para "seguir construyendo un proyecto colectivo".

PRESUPUESTOS "DE CONSENSO"

Por otro lado, ha sostenido que este país necesita ahora unos Presupuestos Generales "de consenso" que "beban de las conclusiones en las que las fuerzas políticas nos hayamos podido poner de acuerdo" y del diálogo social, y que van a requerir "de una reforma social que haga que quienes más tienen más paguen para que todos tengamos servicios públicos de calidad". "No valen las discrepancias, ni las diferencias en estos momentos; hay que buscar los puntos de acuerdo", ha señalado.

También se ha referido a quienes, en Euskadi, creen que pactar es solo hacerlo "con quien ellos quieren" y a quienes llaman a los socialistas "muletillas", cuando son "la columna vertebral de la democracia de este país", y a quienes "incluso se permiten dudar de la historia del PSOE".

A estos les ha advertido de que "nadie" les va a dar "lecciones y el domingo los ciudadanos "no van a tener dudas y como siempre se van a referenciar en un partido que es una garantía".

LIDERAZGO DE IZQUIERDA

Por su parte, la candidata a lehendakari ha pedido el voto a los vascos que "quieren un liderazgo de izquierdas, unas políticas fiables y rigurosas, soluciones y no más problemas" y que creen "en la convivencia, el acuerdo y la cooperación". Además, ha señalado que los socialistas ofrecen y garantizan un Gobierno Vasco "alejado de la bronca y alineado con el de Pedro Sánchez".

La líder socialista se ha comprometido a que cada voto a los socialistas "servirá sólo para la reconstrucción económica y social de Euskadi".

"Los socialistas no vamos a perder el tiempo y lo tenemos claro cada voto, cada papeleta, cada escaño se va a volcar sólo en la reconstrucción social y económica de Euskadi". "Ni un solo voto, ni una sola papeleta ni un solo escaño socialista va a entretenerse en la bronca o en la división", ha dicho.

A su juicio, estas elecciones deben servir para "sacar Euskadi adelante". "En estas elecciones no están en juego independencias, consultas, repúblicas vascas o pactos de gobierno. En estas elecciones decidimos la sanidad y la educación que queremos y el empleo que necesitamos", ha concluido.

PROYECTO "PARA TODOS"

Eneko Andueza, por su parte, ha llamado a "llenar las urnas" este domingo de "puños y rosas, de ilusiones y esperanzas". "No cabe la pereza, la galbana, el miedo, el lunes empieza el camino y para eso necesitamos votos el domingo, un Gobierno fuerte, estabilidad", ha defendido.

"Los socialistas somos un proyecto de país para todos, sin exclusiones, sin dejar a nadie atrás". A ello ha añadido que también son "estabilidad" y gestión de recursos "sin que ningún servicio se vea mermado".

Mientras, Gloria Sánchez ha señalado que el domingo "nos jugamos mucho" y son "especialmente importantes porque hay que llegar a acuerdos" y, en este contexto, ha apuntado que los socialistas ofrecen "soluciones" y son "garantía de que las instituciones vascas funcionen".