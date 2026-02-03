Muere una persona de 38 años tras ser atropellada en Bergara (Gipuzkoa)

Archivo - Ambulancia ante el servicio de Urgencias delUN HOSPITAL - EUROPA PRESS - Archivo

SAMN SEBASTIÁN 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una persona de 38 años ha fallecido este martes a consecuencia de un atropello ocurrido en el casco urbano de Bergara (Gipuzkoa) cuando, según fuentes de la Policía Municipal de la localidad, cruzaba por una zona fuera del paso de peatones.

El atropello mortal ha ocurrido a las 7.15 horas de la mañana en la calle Ibarra del municipio guipuzcoano cuando, por causas que investiga la policía municipal, una persona ha sido arrollada en una zona situada al final del casco urbano, en dirección al polígono industrial de Labegaraieta.

La persona ha sido atendida por los servicios de emergencia que, tras realizarle maniobras de reanimación, no han podido evitar su fallecimiento.