La candidata al Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, durante un mitin del PP, a 14 de noviembre de 2026, en Torrejón de Ardoz, Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

SAN SEBASTIÁN, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, ha censurado a EH Bildu que "mande a sus cachorros a agredirles verbalmente" tras ser increpada en Andoain (Gipuzkoa) en un acto electoral en el que ha participado junto al presidente del PP vasco, Javier De Andrés, y el candidato del PP al Congreso por Gipuzkoa, Jon Echeverría.

Jóvenes se han concentrado en Goikoplaza, donde han abucheado a los populares que celebraban un evento con motivo de las elecciones del próximo domingo, custodiado por la Ertzaintza. La presencia policial ha impedido que los concentrados se acercaran a los representantes del PP, a los que, tras sus declaraciones, han conducido al exterior del lugar en el que se celebrada el mitin.

En el momento de ser increpados, Jon Echeverría se ha dirigido en euskera a los alborotadores para decirles: "Tengo derecho a estar aquí".

En declaraciones posteriores a los hechos, Esther Muñoz ha afirmado "esto no debería pasar en un país democrático, cada uno tiene sus ideas". "Nosotros estamos defendiendo las nuestras en libertad, propuestas para los vascos, para las vascas, para mejorar sus vidas. ¿Cuál es el problema de que vengamos aquí a hacer campaña? Es que es lo que no nos tiene que explicar Bildu", ha apuntado.

Según ha destacado Muñoz, ella "muchas veces" ve a EH Bildu en mítines, tertulias políticas y en el Congreso, donde hablan "de ecología, medio ambiente, de feminismo". "Pero luego nos mandan a los cachorros a agredirnos verbalmente. De verdad, es incomprensible que en un país democrático no se pueda hacer campaña con libertad", ha subrayado. Por ello, ha llamado a que el próximo 29 de noviembre los vascos elijan "entre libertad y democracia o barbarie".