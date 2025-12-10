Museo de Las Encartaciones abre sus talleres de prehistoria al público familiar durante Navidad con 'Únete a la tribu'

Archivo - Un menor participa en los talleres de prehistoria del Museo de Las Encartaciones. - JUNTAS DE GENERALES DE BIZKAIA - Archivo

BILBAO 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Las Encartaciones abrirá sus talleres de prehistoria al público familiar durante la Navidad con el programa 'únete a la tribu'. La iniciativa, de carácter gratuito, empleará la arqueología experimental los días 20 y 23 de diciembre para mostrar la importancia de la colaboración y los cuidados en la supervivencia humana, según han informado las Juntas Generales de Bizkaia.

El Museo de las Encartaciones ha presentado su programación especial para estas fiestas bajo el lema "Zorionem eta Enkarterrion", invitando a la ciudadanía a descubrir los secretos de la evolución humana a través de una propuesta participativa.

La actividad central, titulada 'Únete a la tribu', abrirá excepcionalmente al disfrute de las familias un Taller de Prehistoria que habitualmente se limita a los centros escolares, permitiendo el acceso al público general en unas jornadas de puertas abiertas al aprendizaje por medio de la experimentación.

Esta actividad educativa está programada para los días 20 y 23 de diciembre, en horario de 11.00 a 12.30 horas, y está dirigida específicamente a niños de entre 6 y 12 años que vayan acompañados por personas adultas.

El taller se ha diseñado para adentrar a quienes participen en los modos de vida prehistóricos de la comarca de las Encartaciones mediante la arqueología experimental. Lejos de ser una visita teórica, se llevarán a cabo diversas dinámicas participativas donde las familias elaborarán recursos y herramientas que fueron indispensables para la tribu, según han destacado desde las Juntas vizcaínas.

Entre las prácticas programadas, las personas asistentes experimentarán con la fabricación de pinceles y lámparas prehistóricas, la utilización de pigmentos naturales, la creación de fuego y la elaboración de herramientas líticas.

Estas acciones servirán para trasladar a los visitantes a los escenarios donde la comunidad y la ayuda mutua resultaron claves para construir las diversas sociedades prehistóricas.

La responsable educativa del Museo de Las Encartaciones, Ainara Arranz Núñez, ha valorado la importancia de adaptar estos contenidos al ámbito familiar durante el periodo vacacional.

"Nuestro objetivo con este programa navideño es organizar actividades culturales que permitan pasar tiempo de calidad en familia, aprendiendo no solo a través de la observación, sino mediante actividades prácticas", ha explicado.

En esa línea, ha añadido que buscan "enseñar de forma tangible cómo era el modelo de vida de nuestros antepasados, demostrando que la supervivencia de la especie no se basó solo en la fuerza, sino en los cuidados, el trabajo en grupo y la transmisión de conocimientos".

La participación en 'Únete a la tribu' es completamente gratuita. Sin embargo, dado que las plazas son limitadas, para garantizar la calidad de la experiencia educativa, es necesaria la inscripción previa online a través de la página web oficial del museo.

Con esta propuesta, el Museo de las Encartaciones ha destacado que refuerza su compromiso con "la divulgación científica y el ocio cultural inclusivo, ofreciendo un espacio donde el aprendizaje sobre nuestro pasado común se convierte en una experiencia lúdica para compartir entre generaciones".