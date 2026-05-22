El Museo de Las Encartaciones acogerá este sábado el II 'Congreso sobre la guerra civil y la represión' en la comarca

El Museo de las Encartaciones acoge un congreso sobre la guerra civil y la represión en la comarca y la muestra 'Junio de 1937. La ocupación de Las Encartaciones en blanco y negro'. - JUNTAS GENERALES DE BIZKAIA

BILBAO, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Las Encartaciones acogerá este sábado, 23 de mayo, el II Congreso sobre la Guerra Civil y la Represión en las Encartaciones, una iniciativa académica y divulgativa organizada por el propio Museo, las Juntas Generales de Bizkaia y el Museo Memorial Cinturón de Hierro con el objetivo de "profundizar en la memoria histórica" del territorio a través de las investigaciones de expertos.

El Congreso irá acompañado de una exposición titulada 'Junio de 1937. La ocupación de Las Encartaciones en blanco y negro', en la que "se presentarán 26 fotografías en gran formato de los días en que se fueron ocupando los pueblos de Las Encartaciones, en junio de 1937", han explicado desde las entidades encargadas de su organización.

Muchas de estas imágenes, "hechas por el bando nacional, son desconocidas para el gran público" y muestran "los estragos de la guerra" en localidades como Zalla, Gueñes, Gordexola, Balmaseda, Muskiz, Abanto, Portugalete, Sestao y Barakaldo.

En el marco de esta iniciativa, se realizará posteriormente, el 19 de junio, un itinerario patrimonial titulado 'Sopuerta en guerra: sector Cabezamonte-Bezi' en el que se recorrerán "puntos estratégicos" de la Guerra Civil en esta zona montañosa de Sopuerta, ubicada en las cercanías del Museo de Las Encartaciones.

QUINCE PONENTES

La programación del Congreso de este sábado contará con la participación de 15 expertos que han realizado diferentes investigaciones de aquella época.

El bloque matinal contará con ponencias sobre el pistolerismo en la II República a cargo de Eduardo Renobales Martín, las industrias movilizadas explicadas por Xabier Herrero Acosta, y un análisis de la guerra "antigás" en Euskadi que se repartirán Juan Pablo Domínguez Varona 'Triskel' y Aiyoa Arroita Lafuente, ambos investigadores de Aranzadi.

Posteriormente, el director del Museo Memorial del Cinturón de Hierro, Aitor Miñambres Amezaga, hablará sobre esta fortificación defensiva, y Fernando Obregón Goyarrola y Luis Alonso Pascual analizarán el conflicto en el occidente de la comarca y en Sestao.

La sesión de la mañana concluirá con las intervenciones de Juan Ignacio Rodríguez Camarero sobre el paso de la República al franquismo en Ortuella y de Josetxo Álvarez Gutiérrez sobre la represión en el Valle de Mena.

Por la tarde, el congreso contará con ponencias de Jon Penche González sobre el sistema carcelario y de Mikel Diego Barajas y Mónica Calvo Ortiz sobre la represión económica y la ejercida específicamente contra las mujeres en Sestao, respectivamente.

Asimismo, se abordará un estudio de los maquis de la mano de Javier de la Colina Aranzeta y la situación de los presos y sus familias en la fábrica de Fabio Murga a cargo del director del Museo de las Encartaciones, Javier Barrio Marro.

Cerrarán Juantxu Zorrilla Ruiz, que se centrará en la figura de José de los Heros, "último alcalde democrático de Balmaseda", así como los análisis de Jon Ortiz Domínguez, Rafael Arriola San Sebastián y Zunbeltz Matabuena Yarza sobre la represión en Carranza y Balmaseda.