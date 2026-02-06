El Museo Guggenheim Bilbao acogerá en marzo la primera exposición de su programa de 2026, dedicada a Ruth Aiko Asawa

Ruth Asawa - GUGGENHEIM BILBAO

BILBAO 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Museo Guggenheim Bilbao comenzará la nueva programación de 2026 con la retrospectiva dedicada a la artista estadounidense de ascendencia japonesa Ruth Aiko Asawa en el centenario de su nacimiento. Se podrá ver a partir del 19 de marzo y hasta el 13 de septiembre.

Según han recordado desde el museo, se trata de una exposición organizada por el San Francisco Museum of Modern Art (SFMOMA) y el Museum of Modern Art, Nueva York (MoMA) en colaboración con el Guggenheim Bilbao.

La muestra está comisariada por Janet Bishop, Curator Jefe 'Thomas Weisel Family' del SFMOMA y Cara Manes, Curator Asociada del Departamento de Pintura y Escultura del MoMA, con la colaboración de Geaninne Gutiérrez-Guimarães del Museo Guggenheim Bilbao.

Las obras de la exposición incluyen las conocidas esculturas de alambre en bucle de Ruth Asawa, así como sus obras realizadas con alambre atado e inspiradas en la naturaleza, además de fundidos de arcilla y de bronce, papiroflexias, pinturas, dibujos, cuadernos de bocetos y grabados realizados entre 1947 y 2006.

A comienzos de la década de 1950, la incesante búsqueda de nuevas posibilidades dentro de los procesos que Asawa había elegido dio lugar a su motivo escultórico más característico, la "forma continua dentro de otra forma" que la artista describía como "una forma que está dentro y fuera al mismo tiempo".

Las piezas de alambre atado de Asawa solían partir de un centro floral, estrellado o geométrico; a medida que trabajaba y la forma crecía progresivamente hacia el exterior, la artista respondía a las propiedades del material y seguía "lo que dicta el alambre" para reproducir los patrones de crecimiento del mundo natural.