Museo Guggenheim Bilbao clausura este lunes la exposición 'Jasper Johns: Night Driver'

Museo Guggenheim Bilbao - MUSEO GUGGENHEIM BILBAO

BILBAO 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo Guggenheim Bilbao clausurará el próximo lunes, 12 de octubre, la exposición 'Jasper Johns: Night Driver", dedicada a uno de los artistas "más celebrados de nuestra época", que cuenta con el patrocinio de la Fundación BBVA, Patrono Estratégico del Museo desde 1997.

Las personas que acudan al Museo el último día de la exposición entre las 16.00 y las 19.00 horas obtendrán un descuento del 50% en su entrada, pudiendo visitar también las salas de la exposición recientemente inaugurada 'Steve McQueen: 66-76-26', patrocinada por Occident.

También podrán visitar la instalación de Film & Video, 'Pipilotti Rist: Ever is Over All'; 'in situ: Igshaan Adams. Levantando el polvo: El archivo del cuerpo'; y Obras de la Colección del Museo Guggenheim Bilbao, patrocinada por la Fundación Bancaria BBK.