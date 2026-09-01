Museo Guggenheim Bilbao recibe 488.971 visitantes entre junio y agosto, en el segundo mejor verano de su historia

Cola para entrar en el Museo Guggenheim Bilbao. - MUSEO GUGGENHEIM

BILBAO 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo Guggenheim Bilbao ha recibido un total de 488.971 visitantes entre los meses de junio y agosto, 10.656 más que el verano pasado, en lo que supone la segunda mejor cifra de su historia.

Un total de 116.064 visitantes disfrutaron de las exposiciones del Museo en junio, 163.426 lo hicieron en julio (en ambos casos las cifras son ligeramente inferiores a las de estos meses en 2025) y en agosto se recibieron 209.481 visitantes, 14.527 más que el año pasado.

Como suele ser habitual en el Museo, un año más ha predominado el público internacional, con el 81% del total procedente de fuera del Estado, un 3% más que el año pasado, destacando el de Francia (15% del total), seguido de Gran Bretaña (10%), Alemania (10%), Italia (9%), Holanda (8%) y Estados Unidos (7%). Dentro del Estado, destaca el índice de vascos (4% del total), catalanes (3%) y madrileños (3%).

El día de mayor afluencia fue el 10 de agosto, el lunes correspondiente a la semana del eclipse total, con 9.097 visitantes a lo largo de toda la jornada.

En cuanto a la cifra acumulada del año, a fecha de 31 de agosto de 2026 el Museo ha recibido 922.113 visitantes, la segunda más alta de su historia hasta la fecha, gracias a haber tenido el mes de mayo más exitoso desde la apertura, y el segundo mejor agosto.

PROGRAMACIÓN ARTÍSTICA

El museo ha destacado que entre las claves del éxito se encuentra el atractivo de su programación artística, con muestras como Ruth Asawa: Retrospectiva (hasta el 13 de septiembre); Jasper Johns: Night Driver, patrocinada por la Fundación BBVA (hasta el 12 de octubre); in situ: Igshaan Adams. Levantando el polvo: El archivo del cuerpo, (hasta el 1 de noviembre) y Obras de la Colección del Museo Guggenheim Bilbao, patrocinada por la fundación bancaria BBK (permanente).

También ha resaltado el éxito de público del programa de música en vivo Art&Music, patrocinado por Kutxabank, que con 1.200 asistentes ha agotado las ocho sesiones celebradas en la terraza del Museo en julio y agosto.