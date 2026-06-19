El Museo San Telmo acoge hasta septiembre la exposición 'Dibujar la modernidad (1864-1968)', con 160 obras

El Museo San Telmo acoge hasta septiembre la exposición 'Dibujar la modernidad (1864-1968)' - IKER AZURMENDI/STM

SAN SEBASTIÁN, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Museo San Telmo Museoa de San Sebastián acoge hasta el 27 de septiembre la exposición 'Dibujar la modernidad (1864-1968). Dibujos en las colecciones Fundación Mapfre y San Telmo Museoa', comisariada por Leyre Bozal Chamorro. La muestra reúne alrededor de 160 obras y es una adaptación 'La mano con lápiz', anteriormente presentada en otras sedes, a la que se han incorporado piezas de la colección del museo donostiarra.

La selección de cerca de cien dibujos de esta colección abarca un lapso de tiempo que va desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Como explica su comisaria, Leyre Bozal, conservadora de colecciones de Fundación Mapfre, "el dibujo es una de las artes más desnudas y silenciosas, una de las más cercanas a los impulsos y estados del inconsciente, y también por ello una de las más puras y primitivas".

"Al mismo tiempo, es extremadamente frágil, sensible a la luz y delicado en su manipulación, de ahí la dificultad para ser conservado y coleccionado, para ser expuesto. Contemplar la colección de dibujos de la exposición se convierte en una experiencia excepcional e íntima", sostiene.

Bozal ha apuntado que exposiciones como esta "otorgan al dibujo el papel que merece y brindan la oportunidad de disfrutar de las obras de grandes autores como los que albergan las Colecciones Fundación Mapfre". Mariano Fortuny, Juan Gris, Maruja Mallo o Pablo Picasso, por citar solo algunos, trabajaron en el ámbito internacional y conocieron las obras de maestros como Edgar Degas, Auguste Rodin o Egon Schiele, también presentes en la exposición.

A ellos se suman más de 60 dibujos de la colección de San Telmo, del periodo comprendido en la muestra. Son obras de artistas de reconocido prestigio internacional como Ignacio Zuloaga, José María Sert y Joaquín Sorolla, junto con las de figuras de referencia en la historia del arte vasco, tales como Aurelio Arteta, Nicolás Lekuona, María Paz Jiménez o Mari Puri Herrero.

El recorrido expositivo se inicia con dibujos de autores españoles todavía ligados a la tradición. Mariano Fortuny, Joaquín Sorolla o Francisco Pradilla y Ortiz fueron artistas cosmopolitas que además de alcanzar un éxito notable conocieron las obras de maestros como Edgar Degas, Auguste Rodin o Egon Schiele.

La obra de Pablo Picasso, que desarrolló gran parte de su carrera en París, sirvió como nexo entre las tendencias más innovadoras que se desarrollaban en París y el arte que se producía en España. Los dibujos de Darío de Regoyos, Joaquim Sunyer, Enric Casanovas, Manuel Ángeles Ortiz o Francis Picabia dialogan entre sí para mostrar al espectador un cambio de época y de un arte heterogéneo que recoge aspectos de los movimientos de vanguardia a través del propio Picasso, pero también del primer Salvador Dalí o de Joaquín Torres García.

El cubismo, con Pablo Picasso, Juan Gris y André Lhote como algunos de sus principales protagonistas, llevó a cabo una transformación radical del lenguaje pictórico. Así mismo, destacan las figuras de los uruguayos Rafael Barradas o Joaquín Torres García. Por su parte, artistas como Alexander Archipenko, Moholy Nagy o Lyonel Feininger se centran en el espíritu más constructivo de la pintura.

Algunos de los pintores de la muestra fueron miembros activos del grupo y figuras fundamentales del movimiento como Joan Miró, Luis Fernández u Óscar Domínguez, sin olvidar otras figuras como Maruja Mallo o Remedios Varo, que con sus obras reivindican la presencia de la mujer en esta tendencia.

Las relaciones entre Francia y España se tradujeron en "una fuerte impronta surrealista en esta última, que se extendería en el tiempo y que caminaría junto con otras tendencias hasta mediados del siglo XX", ha señalado Bozas. El "nuevo realismo" de Arturo Souto o de Joaquín Peinado coexiste con la influencia surrealista en las obras de Julio González y Alberto Sánchez o en las más informalistas de Tàpies y Chillida.

Con el paso de los años, el límite entre los géneros artísticos "se diluyó en un universo creativo que mezcló el dibujo con la pintura, la escultura con la acción y la arquitectura". Un ejemplo de esta actitud lo ofrece el dibujo de Eduardo Chillida que se presenta en la exposición.

COLECCIÓN DE SAN TELMO

La colección de dibujos del Museo San Telmo, al igual que el resto de sus fondos, se ha configurado a lo largo de sus 124 años de trayectoria mediante compras, donaciones y depósitos. Los primeros dibujos que ingresaron en la colección de Bellas Artes, gracias a una donación, lo hicieron en 1901, un año antes de la inauguración del museo. En la actualidad, la colección está compuesta por 966 obras realizadas por 102 artistas.

La selección propuesta comprende el periodo comprendido entre 1868 y la década de 1960 y presenta, a modo de gabinete, obras de 25 artistas. El conjunto reúne figuras referentes en la historia del arte vasco y creadores de reconocido prestigio internacional. También se incluyen otros trabajos menos difundidos pero "de notable interés por su calidad técnica, valor estético y documental, así como por su relevancia en el contexto social y cultural de su tiempo".

Junto con la exposición se ha editado una publicación que recoge algunas de las obras presentadas en la muestra y textos de la comisaria y del museo. Además, se organizan visitas guiadas a la muestra los jueves. Para participar en ellas es necesario inscribirse a través de la web de San Telmo.