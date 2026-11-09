Museo Vasco de Bilbao inaugura una exposición sobre R.M. Azkue, lingüista y primer presidente de Euskaltzaindia

Presentación de una exposición sobre R.M. Azkue, lingüista y primer presidente de Euskaltzaindia - EUSKALTZAINDIA

BILBAO 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Euskal Museoa-Museo Vasco Bilbao y Euskaltzaindia han inaugurado este lunes una exposición temporal sobre R.M. Azkue, que profundiza sobre las numerosas facetas del lingüista lekeitiarra y primer presidente de Euskaltzaindia, que fue profesor, músico, sacerdote, periodista, etnógrafo, folclorista, escritor y editor.

En el acto han participado el músico Nadir Barainka, la secretaria y escritora de Euskaltzaindia, Miren Agur Meabe; el director general de Bilbao Bizkaia Museoak, Xabi Paya; el presidente de Euskaltzaindia, Andrés Urrutia; y el doctor en Historia y profesor de la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU), Jurgi Kintana.

Un total de catorce apartados recogen la trayectoria de Azkue, todo ello acompañado de pinceladas que reflejan el ambiente de la época de Azkue: su infancia en Lekeitio, su juventud, el momento en el que adquirió la cátedra de euskera, su trabajo en la producción de diccionarios (el diccionario trilingüe), su pensamiento y su visión moderna y urbana del euskera, su infatigable labor como folclorista (Euskalerriaren yakintza), sus esfuerzos en Euskaltzaindia y los años de posguerra.

Todos estos contenidos se ofrecen en euskera, castellano, francés e inglés (estos dos últimos, mediante código QR).

Como respaldo a toda esta información, se muestran algunas piezas donadas en su momento por el propio Azkue al Museo Vasco, junto con otros objetos cedidos por Euskaltzaindia.

Entre estos curiosos objetos se encuentran el bastón que usaba Azkue, su cruz y pedestal, un tintero, unas elur-zapatak (raquetas de nieve) o una urna de votación de la cofradía de San Pedro de Lekeitio (atabaka). Por otro lado, también se podrán ver algunos de los documentos y libros conservados en la Biblioteca y Archivo de Euskaltzaindia.

La muestra de Euskal Museoa cuenta con una pantalla interactiva en la que se puede escuchar la voz de Azkue en una grabación realizada en 1913. Además, hay cuatro piezas armonizadas, entre ellas, la popular Txori erresiñula. También existe un código QR: así, quien lo desee puede descargar la guía de audio completa.

Esta muestra es la primera de la sala de exposiciones temporales del renovado Museo Vasco de Bilbao y se podrá visitar hasta el 10 de enero de 2027. Para conocer la programación especial en torno a la exposición, se puede consultar en la página web www.euskalmuseoa.eus o acudir a la página web de Euskaltzaindia (www.euskaltzaindia.eus).