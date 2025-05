Nace Gertu Kultura Bizkaia, una red de programadores para facilitar el acceso a la cultura a personas vulnerables

Impulsada por BBK, la iniciativa cuenta por el momento con 21 programadores públicos y privados

La Sala BBK de Bilbao ha acogido este lunes el lanzamiento de Gertu Kultura Bizkaia, una red de programadores impulsada por la fundación bancaria BBK que facilita el acceso a la cultura a personas en situación de vulnerabilidad y que está operativa desde esta misma jornada, con la participación de 21 programadores públicos y privados.

Enmarcada en la 'Estrategia por la Cultura Inclusiva 2024-2030' de BBK, la iniciativa surge porque, según ha remarcado el responsable de Cultura de la fundación bancaria, Koldo Bilbao, "ha llegado el momento de garantizar el disfrute de la oferta cultural de Bizkaia a todos los públicos del territorio, especialmente a quienes aún tienen dificultades de acceso a ella".

"Fomentar la igualdad real de oportunidades culturales y no dejar atrás a nadie no es ya una opción: es una necesidad inaplazable", ha apelado. Tras precisar que se trata de "sólo un paso más en la eliminación definitiva de barreras -visibles e invisibles-" en la que se lleva tiempo trabajando, ha apuntado que se aspira a que Gertu Kultura Bizkaia sea no sólo una plataforma "sino un punto de inflexión definitivo hacia un nuevo paradigma cultural: más justo y verdaderamente inclusivo con todas y todos sin excepción".

En la presentación han participado también las diputadas vizcaínas de Euskera, Cultura y Deporte, Leixuri Arrizabalaga, y de Acción Social, Amaia Antxustegi, el concejal de Cultura y Gobernanza de Bilbao, Gonzalo Olabarria, como representantes de dos instituciones que apoyan el proyecto, que han coincidido en que, para que la cultura sea "un verdadero motor" de cambio, es imprescindible incorporar como nuevos públicos a los colectivos vulnerables, según han informado desde BBK.

Con la puesta en marcha de esta iniciativa, a través de la plataforma gratuita y accesible www.gertukultura.org/bizkaia, ya disponible, las entidades sociales que trabajan con personas en cualquier tipo de situación de vulnerabilidad pueden reservar entradas para los colectivos a los que atienden.

Por su parte, los 21 programadores culturales públicos y privados que se han sumado en esta primera fase, y los que lo hagan próximamente, ofrecen sus actividades habituales a precios reducidos (con una reserva de aforo mínima del 2%), así como "eventos específicos, prioridad de acceso, apoyo" (como audiodescripciones y guías) o formación artística.

El Teatro Arriaga, el Palacio Euskalduna, la propia Sala BBK, la BOS, la Euskadiko Orkestra, la Sala Rekalde, Arrantzaleen Museoa, El Pobal Burdinola o Txakoligunea son algunos de los espacios ya implicados, si bien desde BBK pretenden que "este listado no deje de aumentar" y lograr "implicar poco a poco a todo el sector cultural en este compromiso indispensable con la inclusión".

Entre las entidades de atención y apoyo a colectivos que también se han sumado ya a Gertu Kultura Bizkaia, hay, por el momento, una treintena, como Apnabi Autismo Bizkaia, ASPACE, Cáritas, EDE Fundazioa, Gorabide o Lantegi Batuak.

La responsable de Gertu Kultura Bizkaia, Marta Font, ha subrayado que, "cuando hablamos de situaciones de vulnerabilidad, no nos referimos a un perfil concreto sino a colectivos que van desde enfermos crónicos y mayores hasta víctimas de adicciones o personas con discapacidad visual, auditiva, física o intelectual, pasando por personas sin hogar, migradas o privadas de libertad, entre muchísimas otras".

El objetivo es que todas ellas puedan también disfrutar de los beneficios "que aporta la cultura, que además de lúdica es terapéutica". Así, ha apuntado que "genera ilusión y recuerdos felices, estimula emociones positivas, facilita relaciones, fomenta el sentimiento de integración y de participación activa en la vida ciudadana, y, en definitiva, contribuye al desarrollo de una vida plena y autónoma".

A través de Gertu Kultura Bizkaia también se puede consultar la accesibilidad de cada equipamiento, disponer de información en lectura fácil o exponer las necesidades de los diferentes colectivos.

Asimismo, la web funciona ya como un repositorio de formación continua, con recursos sobre accesibilidad e inclusión social a través de las artes y la cultura, ya que "el compromiso de Gertu Kultura Bizkaia es unir de forma estable y asesorar personalizadamente" tanto a los agentes culturales como a los del tercer sector.

Además, Gertu Kultura Bizkaia trabaja también en dos ejes complementarios. Por un lado, la sensibilización ciudadana a través de campañas, jornadas y encuentros, para visibilizar y generar conocimiento sobre diversidad social y situaciones de exclusión.

Por otro, se aborda la formación y acompañamiento del sector cultural vizcaíno, con sesiones gratuitas como las dos iniciales están programadas para el 30 de mayo (con un seminario online sobre accesibilidad) y el 18 de junio (en el Itsasmuseum de Bilbao con una primera formación presencial para programadores culturales sobre accesibilidad cognitiva).

Gertu Kultura Bizkaia nace bajo el paraguas de Apropa Cultura, un programa iniciado por el Auditori de Barcelona hace 19 años y que, en la actualidad, es una red inclusiva "referente" en varios territorios del Estado, han explicado desde BBK. En la actualidad, cuenta con casi 200 programadores culturales y más de 1.800 entidades sociales asociadas entre Catalunya, Madrid, Baleares y Gipuzkoa.

LA POBLACIÓN ESTÁ DE ACUERDO

La Fundación Bancaria BBK también ha resaltado que, según el estudio 'El futuro de la cultura de Bizkaia' realizado por la entidad dentro de su programa 'Habitantes del futuro', el 94,7% de la población del territorio está de acuerdo en que el acceso a la cultura de calidad es un derecho que se debe garantizar a todas las personas.

Asimismo, más del 90% de la ciudadanía coincide en que es "muy necesario" reducir la brecha de acceso a la cultura que excluye a determinadas personas. La mayoría también cree que se deben ofrecer precios especiales para colectivos desfavorecidos e, incluso, muestra su disposición a "pagar más si es necesario para apoyar el acceso de gente en riesgo de exclusión a los eventos culturales".

Durante la presentación en la Sala BBK, se ha detallado el programa de actividades de Gertu Kultura Bizkaia para este 2025 y, después, se ha llevado con la mesa de diálogo 'Cultura sin barreras', en la que han intervenido diversos agentes culturales y sociales.

La jornada ha terminado con el espectáculo 'Haizea', una pieza de signodanza de Rakel Rodríguez Ruiz, de Arymux, una compañía especializada en la creación de espectáculos inclusivos y accesibles para todo tipo de colectivos.