El nadador Iñigo Llopis reúne a más de 80 niños en una piscina de San Sebastián para acercarles el deporte paralímpico

Iñigo Llopis reúne a más de 80 niñas y niños en la piscina del Real Club Tenis de San Sebastián de la mano de CaixaBank. - CAIXABANK

SAN SEBASTIÁN 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El nadador Iñigo Llopis ha reunido a más de 80 niñas y niños en la piscina del Real Club Tenis de San Sebastián en un encuentro teórico-práctico para acercar el deporte paralímpico a los más jóvenes, con el propósito de normalizar la discapacidad desde la base y poner en valor a los atletas de élite.

CaixaBank, patrocinador oficial del Comité Paralímpico Español desde el año 2019 y miembro del Plan Apoyo al Deporte Objetivo Paralímpico (ADOP), ha organizado, junto al Real Club Tenis de San Sebastián, esta nueva parada del programa Empower Kids junto al campeón paralímpico donostiarra.

Los participantes han podido vivir una jornada especial donde se ha puesto el foco en enseñar y normalizar la discapacidad desde una edad temprana. Con la participación Iñigo Llopis, medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de Paría, el acto ha contado con actividades que han combinado el aprendizaje teórico y la práctica deportiva.

La jornada ha arrancado con la participación de Joakin Zubiria, director de área de negocio de CaixaBank en Donostialdea, y Patricia Rodríguez, gerente del Real Club de Tenis de San Sebastián, quienes destacaron la importancia de promover este tipo de iniciativas entre los más jóvenes, como vía para normalizar la discapacidad y fomentar, desde edades tempranas, "una mirada que vaya más allá de las limitaciones".

A continuación, Iñigo Llopis ha ofrecido una charla en la que ha compartido su trayectoria personal y deportiva en la natación, destacando "el trabajo diario, la perseverancia y los sacrificios que exige el deporte de alto nivel", así como la importancia de "la constancia para alcanzar metas dentro y fuera de la piscina".

"En 2017 tuve una lesión en la rodilla que me obligó a pasar por el quirófano, nadie pensaba que iba poder nadar de nuevo. Pero el entrenamiento, el trabajo y sobre todo la confianza de todo mi círculo, me llevó a seguir luchando y a poder cumplir mi sueño", ha detallado Llopis.

El nadador guipuzcoano ha apuntado que ahora está centrado en la próxima Copa del Mundo que se celebrará en septiembre y que su objetivo es "estar en los próximos Juegos Paralímpicos en Los Ángeles", al tiempo que ha destacado que "Richard Oribe siempre ha sido el referente número uno para mí, el mejor deportista que hemos tenido en Gipuzkoa".