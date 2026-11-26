Jornada organizada por Neiker en Bilbao - NEIKER

BILBAO 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Neiker, entidad dependiente del Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, ha celebrado este jueves en el Palacio Euskalduna de Bilbao la jornada "La sanidad animal como pilar de la estrategia One Health".

El encuentro ha reunido a especialistas de distintos ámbitos para analizar la contribución de la investigación veterinaria a la vigilancia sanitaria, la prevención de enfermedades y el control de riesgos, y compartir conocimientos sobre el papel de la sanidad animal en la protección de la salud global.

Durante la apertura de la jornada, la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, Amaia Barredo, ha incidido en la necesidad de abordar los retos sanitarios desde una perspectiva conjunta y mediante la colaboración entre los distintos agentes. "La colaboración entre las administraciones públicas, el sector privado y los centros de investigación, es necesaria para dar respuesta a los desafíos actuales en materia de salud", ha dicho.

Asimismo, ha apuntado que la cooperación y el intercambio de conocimiento "permiten avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible y garantizar la protección de la salud de las personas, los animales y el medioambiente".

Por su parte, el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, ha señalado que aunque el concepto One Health es muy anterior, la pandemia de Covid lo colocó en un lugar preferente en la agenda de las políticas públicas.

Por ello, en su opinión "a nadie debe sorprender que en un programa como "Faros de Innovación", figure como una de las nueve líneas estratégicas del Gobierno Vasco en la innovación basada en conocimiento de alto nivel".

"En nuestro entorno, nadie es ajeno al hecho de que la salud es una condición integral, que la salud de las personas, de los sistemas agroganaderos y del medio ambiente están íntimamente imbricadas entre sí y, por tanto, que no es posible abordar la resolución de los problemas de salud de forma global al margen de la perspectiva One Health", ha subrayado.

En ese sentido, ha destacado que Neiker, por su trayectoria y experiencia, ocupa un lugar central en ese paradigma. "Los sistemas y los organismos cuya salud es objeto de su investigación son elementos críticos en las redes que conectan los diferentes subsistemas. Por ello, su contribución al conocimiento de los condicionantes de la salud de animales y sistemas agroganaderos reviste el máximo interés, también para la salud ambiental, así como para la de los seres humanos", ha precisado.

ZOONOSIS EMERGENTES Y ENFOQUE ONE HEALTH

Una de las vías para conocer y anticipar los riesgos sanitarios es estudiar dónde circulan los agentes patógenos y cómo pueden transmitirse. En este ámbito, la investigación veterinaria aborda tanto las enfermedades que pasan de los animales a las personas como la presencia de agentes infecciosos en la fauna silvestre y los riesgos asociados a parásitos y vectores.

Para abordar estas cuestiones desde distintas líneas de investigación, la jornada ha contado con la participación de la doctora María Ángeles Risalde, directora del Centro Andaluz de Investigación de Zoonosis y Enfermedades Emergentes (CAIZEM), quien ha tratado el papel de la ciencia y la profesión veterinaria en el control de las zoonosis emergentes desde el enfoque One Health.

Natalia Elguezabal, responsable del Departamento de Ciencia Animal de Neiker, ha profundizado en la contribución de la inmunología veterinaria, concretamente de medidas como la vacunación o la administración de inmunoestimulantes -sustancias que ayudan a reforzar las defensas- a la salud global.

Su intervención también ha repasado la evolución del concepto One Medicine hacia One Health y el nuevo enfoque del Departamento de Ciencia Animal, que integra las anteriores áreas de Sanidad Animal y Producción Animal del centro.

"La sanidad animal es un pilar imprescindible en la estrategia One Health. Los avances en la medicina veterinaria tienen un impacto positivo en la medicina humana y viceversa", ha dicho, para añadir que "el uso de inmunoestimulantes para potenciar las defensas del ganado permite mejorar su bienestar y rendimiento, al tiempo que se reduce el consumo de antibióticos y por tanto su liberación al medio ambiente".

De este modo, ha explicado que se contribuye a frenar la aparición y propagación de resistencias antimicrobianas protegiendo la salud de las personas, los animales y los ecosistemas".

VIGILANCIA DE FAUNA SILVESTRE

La fauna silvestre y los vectores -es decir, organismos como garrapatas o mosquitos capaces de transmitir agentes infecciosos- tienen un papel esencial en la epidemiología de numerosas enfermedades infecciosas. Su vigilancia permite detectar de forma temprana riesgos emergentes, comprender las rutas de transmisión de los patógenos y reforzar las estrategias de prevención desde una perspectiva One Health.

La doctora Marta Barral, investigadora responsable de la línea de Fauna Silvestre de Neiker, ha expuesto el trabajo de vigilancia sanitaria y de investigación en fauna silvestre -con especial atención a enfermedades como la influenza aviar- que se desarrolla en el centro, mientras que el doctor Aitor Cevidanes, investigador principal del grupo de Parásitos y Vectores de Neiker, ha abordado los riesgos asociados a los vectores en un contexto de cambio global.