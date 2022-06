El Nobel de Física Albert Fert abrirá en San Sebastián la Conferencia Internacional de Nanomagnetismo y Espintrónica

SAN SEBASTIÁN, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Premio Nobel de Física Albert Fert será el encargado de abrir este próximo lunes la Conferencia Internacional de Nanomagnetismo y Espintrónica (Sol-SkyMag 2022), evento que reunirá en San Sebastián a investigadores de los mejores y más afamados laboratorios, institutos y universidades internacionales.

El Centro Carlos Santamaría de la Universidad del País Vasco acogerá la sexta edición de Sol-SkyMag 2022 del 27 de junio al 1 de julio, según ha informado la UPV/EHU en un comunicado.

Entre las autoridades científicas que asistirán al evento destaca la presencia del Premio Nobel de Física 2007, Albert Fert, que será el encargado de abrir el congreso con la ponencia titulada 'Switching greener with spintronics and beyond'. El encuentro está organizado por el grupo de Magnetismo de la Universidad del País Vasco, en colaboración con Ikerbasque y Donostia Turismo.

En la inauguración oficial del Sol-SkyMag 2022, además, intervendrán la rectora de la UPV/EHU, Eva Ferreira, la vicealcaldesa del Ayuntamiento de San Sebastián, Nekane Arzalluz, y Kostyantyn Gusliyenko y Julian González, profesores y responsables del comité organizador.

La conferencia Sol-SkyMag sirve para evaluar el estado, el progreso reciente y el desarrollo en el campo del nanomagnetismo y la espintrónica. El evento proporciona un foro internacional para discutir el progreso y las tendencias recientes en ese campo y para identificar posibles colaboraciones futuras.