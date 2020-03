North Mississippi Allstars, Maika Makovski, Anari y Brand New Sinclairs completan el cartel del BBK Music Legends

BILBAO, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La V edición del BBK Music Legends Festival ha anunciado este viernes las incorporaciones de North Mississippi Allstars, Maika Makovski, Anari y Brand New Sinclairs, que se suman a los ya anunciados nombres de Eric Burdon, Roger Hodgson, Lucinda Williams, The Jayhawks, Joanna Connor y Mikel Rentería & The Walk on Project Band. El festival se celebrará los días 5 y 6 de junio de 2020 en el Centro Ola BBK de Sondika (Bizkaia).

La banda North Mississippi Allstars (NMA), que lideran los hermanos Dickinson, Luther (guitarra y voz) y Cody (batería, percusiones), es uno de los referentes del blues rock actual con una fórmula que incorpora al género los conceptos de rock sureño, las jam bands o el hill country blues del norte del Río Mississippi, con una estructura que difiere de la clásica del Delta y que moderniza su sonido al tiempo que también rinde culto a la tradición más purista.

Los Dickinson son hijos del legendario teclista y productor discográfico de Memphis, Jim Dickinson, fallecido en 2009 y que trabajó como músico de sesión e ingeniero para "leyendas" como Ry Cooder, Bob Dylan, The Rolling Stones, entre otros muchos o Willy DeVille, Green on Red, The Replacements, Tav Falco o Screamin' Jay Hawkins, han recordado desde la organización.

De 2007 a 2010, Luther Dickinson fue el guitarrista elegido para sustituir a Marc Ford en The Black Crowes y tomó parte en la grabación de 3 de sus álbumes, que compaginó de forma paralela con la trayectoria de NMA. Su último disco "Up and Rolling", contiene los característicos ritmos de Nueva Orleans, incorporaciones góspel y temas de blues-funk, entre otros estilos, creando "música moderna del Mississippi, inspirada en los antiguos pero mirando de manera clara al futuro y con un gran peso de la voz femenina incorporada a la formación".

Su concierto ha sido anunciado para el viernes, y viene a completar un cartel para esa jornada donde ya figuran el veterano vocalista Eric Burdon, la icono del country rock Lucinda Williams y los Jayhawks que lidera Gary Louris. También para el viernes, la organización del certamen, Dekker Events, en un comunicado, ha confirmado a Anari Alberdi para esa primera jornada.

Anari debutó en 1997 y a fecha de hoy lleva editados 6 discos de estudio y dos en directo y a lo largo de más de 20 años de carrera ha sido considerada una de las vocalistas femeninas euskaldunes con mayor personalidad, con influencias que van desde Nick Cave a Bob Dylan, su música es "descarnada y poética", han explicado desde el festival.

Es en el año 2000 cuando llega su segundo trabajo, en esta ocasión, con Kaki Arkarazo en la producción. Volvieron a colaborar como en su primer álbum, Mikel y Xabi, además del propio Kaki, Drake (bajista de BAP!!), Ruper Ordorika, Mikel Azpiroz o Petti (con quien acabaría publicando el split Anari ta Petti en 2003).

En 2007, la guipuzcoana creó la discográfica Bidehuts, junto a miembros de Inoren Ero Ni y Lisabö y en 2018 se convierte en la primera mujer que recibe el Premio Adarra, reconocimiento otorgado anualmente por el Ayuntamiento de San Sebastián y Donostia Kultura a la trayectoria artística en el ámbito de la Euskal Musika. Es la persona más joven premiada hasta el momento.

SEGUNDA JORNADA

Ya para la segunda jornada del sábado, el cartel ha incorporado a la guitarrista de origen macedonio Maika Makovski, considerada la PJ Harvey de la escena musical estatal y también presentadora televisiva del programa musical 'La hora musa' en La 2 de RTVE. Después de haber finalizado la banda sonora de 'Quien A Hierro Mata', filme protagonizado por Luís Tosar, se encuentra inmersa en lo que será su próximo disco. Su anterior disco en estudio fue publicado en 2016.

El cuarteto de Barakaldo Brand New Sinclairs cuenta con una trayectoria de más de 10 años y publicaron su último trabajo en 2018 con sus habituales referencias musicales en torno al rock and roll, beat o el garaje. Su concierto está previsto para el sábado, al igual que el de Maika Makovski y que compartirán cartel ese día con el exlíder de Supertramp Roger Hodson y la guitarrista de blues Joanna Connor.