Las noticias falsas y 'fake' será el eje de dFERIA 2023, que se celebrará del 13 al 16 de marzo

Archivo - 'Diptych: The Missing Door And The Lost Room', De La Compañía Belga Peeping Tom, Se Representará En Dferia 2023

Archivo - 'Diptych: The Missing Door And The Lost Room', De La Compañía Belga Peeping Tom, Se Representará En Dferia 2023 - DONOSTIA KULTURA - Archivo

Jokin Oregi, #MrSortwo, es el creador del cartel de la próxima edición de la feria de artes escénicas de San Sebastián



SAN SEBASTIÁN, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los 'fake', las noticias falsas o la creciente dificultad para discernir entre lo falso y lo verdadero, serán el eje de la edición 2023 de dFERIA, la feria de artes escénicas de San Sebastián, que se celebrará del 13 al 16 de marzo. Se han inscrito 370 compañías con sus últimas novedades, y serán alrededor de 30 los espectáculos para la feria donostiarra que tendrá lugar en cinco espacios escénicos a lo largo de esta edición, antesala del 30 aniversario.

Jokin Oregi, #MrSortwo, es el creador del cartel de esta próxima edición de dFERIA. En palabras de su autor, el cartel "mezcla la escenografía y la esencia del teatro con la abstracción y figuración, representando un telón de teatro con dos brochazos y jugando con los espacios que ellos crean para generar un paisaje".

Según han avanzado desde Donostia Kultura, dFERIA tratará "la creciente desinformación en la sociedad a través del leitmotiv 'FAKE'". Se tratarán tanto "los bulos, mentiras, falsedades, embustes, falacias, engaños, falsificaciones, calumnias y tergiversaciones que pueden provocar afecciones como falta de criterio, la desorientación mental y la desinformación".

"Algo muy actual dada la difusión exponencial de cualquier información por el uso masivo de las nuevas tecnologías y por la gran capacidad de influencia y manipulación de los individuos en una sociedad con decreciente espíritu crítico", ha añadido.

'DIPTYCH'

La primera de las obras que traerá a San Sebastián la XXIX edición de dFERIA, en concreto el fin de semana anterior de pre-feria los días 11 y 12 de marzo en el teatro Victoria Eugenia, será 'Diptych: The missing door and The lost room', de la compañía belga Peeping Tom.

En 'Diptych: The missing door and The lost room', varios personajes se desenvuelven en espacios de los que no pueden escapar. "Se embarcaron en este viaje llenos de esperanza en pos de un ideal, persiguiendo un sueño y ahora continúan vagando por un laberinto misterioso y macabro en el que están perdidos. Los personajes viven entre la realidad y la imaginación, guiados por fuerzas naturales que los conducen a un destino incierto", ha detallado Donostia Kultura.

Gabriela Carrizo y Franck Chartier recrean "un mundo inquietante, oscuro y cerrado", característico de la obra de Peeping Tom, mediante un lenguaje de movimiento y actuación "único y extremo" que es la esencia de todas las piezas. Cada parte del díptico tiene su propia escenografía que reproduce un plató cinematográfico.