Nubes y ligero ascenso de las temperaturas en la costa, este sábado en Euskadi

Archivo - Cielos con algunas nubes en Getxo (Bizkaia). - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este sábado en Euskadi abundantes nubes y un ligero ascenso de las temperaturas en la costa y sin cambios o en ligero descenso en el interior.

En general, serán nubes de tipo medio y alto y serán más abundantes durante la mañana, cuando podrían dejar algunas gotas. Soplará el viento del sur, para por la tarde ser del norte flojo y a últimas horas volver a fijarse del sur.

Las temperaturas irán en ascenso en la mitad norte y sin cambios o en ligero descenso en el interior. Las máximas alcanzarán los 16 ºC en el interior y los 19 ºC en la costa, mientras que las mínimas oscilarán entre los 3 ºC del interior y los 8 ºC de la costa.