Nubes por la mañana y sol por la tarde, con máximas de 25 ºC, este lunes en Euskadi

Sol en la playa de Laida, en Mundaka - EUROPA PRESS

BILBAO 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este lunes en Euskadi una jornada nubosa por la mañana y soleada por la tarde, con temperaturas máximas en ascenso que alcanzarán los 25 ºC en la costa.

Durante la mañana el cielo estará bastante nuboso, predominando las nubes medias y altas, y por la tarde tenderá a quedar soleado. El viento soplará flojo y variable, predominando el este en la costa.

Las temperaturas máximas subirán, llegando al entorno de los 23-25 °C en muchas zonas, mientras que las mínimas se mantendrán sin grandes cambios y oscilarán entre los 8 ºC en el interior y los 14 ºC en la costa.