Nueve agentes resultan contusionados en varias actuaciones este domingo en Álava y Gipuzkoa

Archivo - Vehículo de la Ertzaintza - EUROPA PRESS - Archivo

VITORIA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de nueve agentes de Ertzaintza y policía local han resultado contusionados durante tres actuaciones que han tenido lugar la madrugada de este domingo en los municipios guipuzcoanos de Eibar y Arrasate y en Vitoria-Gasteiz. Como resultado de estas actuaciones se han practicado 14 detenciones e identificado a varias personas.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, el primero de los sucesos ha tenido lugar alrededor de las dos de la madrugada en Eibar. La Policía Local ha requerido el apoyo de la Ertzaintza por una agresión que se estaba produciendo en un bar donde se podrían haber empleado armas blancas o algún otro objeto punzante.

Varios recursos policiales se han dirigido al lugar para controlar la situación y encontraron en el lugar una persona herida. Tras tener conocimiento de lo ocurrido, han detenido a los dos presuntos autores, acusados de un delito de lesiones.

En el momento de introducir a los detenidos en el vehículo oficial, los familiares y amigos del herido han arremetido contra las patrullas, que se han visto obligadas a utilizar el material de dotación para salvaguardar el orden. Por estos hechos se ha procedido a la detención nueve personas por atentado contra agentes de la autoridad, cinco mujeres y cuatro hombres con edades entre los 23 y 41 años. La mayoría de las personas detenidas tienen antecedentes policiales, ha explicado Seguridad.

Como consecuencia de los incidentes, nueve agentes han resultado heridos, siete ertzainas y dos agentes locales, con contusiones leves y atendidos en un centro hospitalario.

La segunda intervención ha tenido lugar a las tres menos cuarto en un establecimiento hostelero de Arrasate. En este caso, un agente de la Ertzaintza fuera de servicio ha tratado de mediar en una pelea entre dos mujeres y, tras identificarse como ertzaina, ha sido agredido por un grupo de personas. El agente herido ha sido asistido en un centro sanitario como consecuencia de los golpes recibidos en el cuerpo.

Por último, a las ocho de la mañana, una mujer de 30 años y un hombre de 24 han sido detenidos por los delitos de desobediencia y atentado a la autoridad en Virtoria-Gasteiz. Al parecer, los agentes intervinientes han ido a identificar a dos personas que pudieran haber estado intentando robar y un grupo numeroso de personas ha arremetido contra ellos lanzándoles botellas, vasos de cristal y sillas.

En el transcurso del altercado los recursos policiales han detenido a las dos personas mencionadas anteriormente y han identificado a once personas más. Asimismo, a otro hombre se le ha incoado un expediente por Ley de Seguridad Ciudadana por falta de respeto a la patrulla. Un agente ha resultado herido siendo atendido en la mutua, han añadido las mismas fuentes.

"INADMISIBLE"

Tras conocer estos hechos, el Departamento de Seguridad a comunicado su "condena firme" a las agresiones contra los agentes de policía y ha asegurad que es "inadmisible cualquier tipo de agresión o acto de violencia contra cualquier persona", especialmente "contra quienes trabajan para garantizar la seguridad y las normas de convivencia que nos rigen como sociedad".

Seguridad dice observar "con preocupación" que para "una minoría", los entornos festivos "se convierten en una excusa para faltar al respeto, alterar la convivencia y hasta llegar a ejercer la violencia contra quienes, precisamente, tratan de garantizar la seguridad y la convivencia", y asegura que no están dispuestos a "normalizar estos hechos delictivos".

"Mostramos nuestra determinación en continuar defendiendo el papel de la Euskal Polizia, Ertzaintza y Policías Locales. La sociedad vasca, la mayoría de quienes vivimos en este país, tiene un respeto exquisito por las normas de convivencia y nuestra Policía va a estar siempre para garantizarlas", ha añadido.