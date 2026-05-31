Nueve detenidos, cuatro en Bizkaia, y 10.000 dosis de bótox incautadas en operaciones en clínicas clandestinas

Operaciones en clínicas clandestina donde habían tratamientos estéticos de forma ilegal - GUARDIA CIVIL

BILBAO, 31 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de nueve personas han sido detenidas y 10.000 dosis de botox intervenidas en siete operaciones en clínicas clandestinas en las Bizkaia, Barcelona, Las Palmas y Asturias. Los arrestados distribuían medicamentos y productos de medicina estética de forma ilegal, y hay otras dos personas investigadas.

La investigación, desarrollada entre marzo de 2025 y mayo de 2026, se inició después de que la Guardia Civil localizara diversos paquetes en el aeropuerto de Foronda, en Vitoria-Gasteiz, con medicamentos y productos sanitarios procedentes principalmente de Corea del Sur y Vietnam.

Entre ellos encontraron dosis de bótox, ácido hialurónico y medicamentos indicados para el tratamiento de la diabetes, algunos de ellos utilizados de forma indebida para la pérdida de peso.

Los productos eran introducidos en territorio estatal sin autorización sanitaria y sin respetar las condiciones de transporte y conservación exigidas, especialmente la cadena de frío necesaria para garantizar su seguridad y eficacia, lo que suponía "un importante riesgo para pacientes y consumidores".

Entre los implicados hay personas sin formación sanitaria y profesionales colegiados que presuntamente realizaban tratamientos utilizando productos ilegales en peluquerías, centros de estética no autorizados o incluso domicilios particulares.

La operación se ha saldado con la detención de nueve personas y la investigación de otras dos como presuntas responsables de delitos contra la salud pública y, en algunos casos, intrusismo profesional.

DETENIDOS

En Bizkaia han sido cuatro los detenidos y dos investigados; en Barcelona dos detenidos, en Las Palma otros dos y uno en Principado de Asturias.

Además de las intervenciones realizadas en el aeropuerto de Foronda en Vitoria-Gasteiz, la Policía Judicial de la Guardia Civil de Álava ha practicado diversos registros en inmuebles y locales vinculados a la actividad investigada.

BILBAO, BASAURI, GALDAKAO Y BARAKALDO

En Bizkaia se actuó en Bilbao, Basauri, Galdakao y Barakaldo; en la provincia de Barcelona las actuaciones se desarrollaron en L'Hospitalet de Llobregat y Cornellá de Llobregat; en Asturias las investigaciones se extendieron hasta Avilés; y por último, en la provincia de Las Palmas las actuaciones tuvieron lugar en Carrizal y Vecindario.

Como resultado de los registros practicados se han localizado aproximadamente 10.000 unidades de toxina botulínica de origen ilegal listas para su utilización y más de 200 viales de ácido hialurónico introducidos fuera de los canales autorizados.

También han sido intervenidos más de 115.000 euros presuntamente procedentes de los beneficios obtenidos mediante estos tratamientos realizados al margen de los controles sanitarios.

Según ha explicado la Guardia Civil, las autoridades sanitarias alertan del "grave peligro" que supone someterse a procedimientos estéticos realizados por personal no cualificado o en establecimientos no autorizados, utilizando productos sin trazabilidad adquiridos a través de internet o mediante redes ilícitas de distribución.

La administración de toxina botulínica en condiciones no estériles o mediante productos no autorizados puede provocar graves infecciones, reacciones alérgicas severas, parálisis facial o secuelas permanentes.

La Guardia Civil recuerda la importancia de acudir exclusivamente a centros autorizados y profesionales habilitados para este tipo de tratamientos, así como verificar siempre la procedencia legal y trazabilidad de los productos empleados.