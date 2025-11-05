Nueve jóvenes bilbaínos compartirán piso municipal 3 años con un alquiler de 55 euros y 4 horas de trabajo comunitario

BILBAO, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao ofrecerá a nueve jóvenes adelantar la primera experiencia de emancipación a través el programa Bilbao Gazte Partekatzen. Los beneficiados compartirán piso municipal en el barrio de Otxarkoaga por un plazo máximo de tres años, abonando un alquiler mensual de 55 euros, más contribución a los gastos comunes y cuatro horas de trabajo en beneficio de la comunidad.

La iniciativa municipal puesta en marcha por las áreas de Juventud y Deporte y Vivienda en el Consistorio bilbaíno ofrece la oportunidad de adelantar la primera experiencia de emancipación a jóvenes de 22 a 29 años empadronados en Bilbao, que hasta ahora residían en sus respectivos hogares familiares.

El programa ofrece un contrato de arrendamiento de habitación (distinto al de vivienda), con una duración anual prorrogable por plazos iguales hasta un máximo de tres años. Como contraprestación, las personas adjudicatarias se comprometen a abonar 55 euros al mes, los gastos de luz, agua y gas no están incluidos, y a realizar servicios a la comunidad con una dedicación mínima de cuatro horas a la semana en el marco de los proyectos liderados por Viviendas Municipales y el área de Juventud y Deporte.

La concejala del Vivienda del Ayuntamiento de Bilbao, Yolanda Díez, ha señalado que con este programa "abrimos una puerta real a la autonomía de las y los jóvenes de Bilbao". "No se trata sólo de ofrecer un techo donde vivir, sino una experiencia de emancipación con valores, que fortalece el barrio y a quienes lo habitan", ha dicho, para añadir que "la emancipación juvenil es una prioridad y una política de ciudad" para el área que dirige.

Por su parte, la concejala de Juventud y Deporte, Itxaso Erroteta, ha subrayado que "continuar impulsando la cultura de la emancipación juvenil es algo prioritario" para el Ayuntamiento y ha asegurado que van a seguir ofreciéndoles herramientas "que les hagan crecer también en ese momento tan importantes en sus vidas".

Viviendas Municipales ha puesto cuatro viviendas a disposición de Bilbao Gazte Partekatzen. Las mismas, que serán compartidas por dos o tres jóvenes, están situadas en las calles Irumineta, Txotena y Larratundu del barrio de Otxarkoaga y están acondicionadas con cocina y mobiliario básico.

El programa contará con la participación de Tendel, asociación colaboradora de Viviendas Municipales y Juventud y Deporte en programas comunitarios en el barrio de Otxarkoaga.

Entre otros, las personas solicitantes deberán tener entre 22 y 29 años, no tener personas a su cargo y hallarse inscritas en Etxebide como demandante en régimen de alquiler, conforme a la lista de demandantes correspondientes al último fichero recibido por Viviendas Municipales el día de publicación de las bases.

Deberán residir en Bilbao, en el domicilio familiar, con una antelación mínima y continuada de seis meses, no disponer de vivienda en propiedad, usufructo o arrendamiento y acreditar ingresos mínimos a fecha de solicitud de 16.520 euros brutos anuales e ingresos máximos no superiores a 21.000 euros brutos anuales.

Asimismo, tendrán que acceder a un "Itinerario Personal de Emancipación" que será diseñado en colaboración con el servicio GAZ Bilbao, quien supervisará su adecuado desarrollo.

Las solicitudes se realizarán cumplimentando un formulario a través de la página web municipal desde el 7 de noviembre hasta el 9 de diciembre. Las bases de la convocatoria serán publicadas en esta misma página, así como en la de Bilbao Gazte y cualquier duda o aclaración podrá ser consultada en el servicio GAZ Bilbao, ubicado en La Perrera. Las plazas serán adjudicadas por sorteo entre las solicitudes recibidas por el área de Juventud y Deporte.