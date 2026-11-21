Unidad del Topo en la nueva estación de Amara - EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Topo funciona este sábado "con normalidad" en su nueva configuración, con las tres nuevas estaciones de San Sebastián en Amara, Kontxa-Zentroa y Bentaberri, según ha informado la consejera vasca de Movilidad Sostenible, Susana García-Chueca.

Para la Consejería de Movilidad Sostenible, el de este sábado es "un día histórico" en esta infraestructura ya que el "centenario Topo", que realizó su primer viaje entre San Sebastián y la frontera francesa en 1916, "ha regresado 72 años después al centro" de la capital guipuzcoana, cuyo Ayuntamiento suprimió en 1954 la operativa del Topo por el corazón de la ciudad, que llegaba en forma de tranvía por las calles más céntricas hasta la parada con la que contaba en la calle Peñaflorida al rodear la Plaza Gipuzkoa.

El nuevo trazado, ha destacado, discurre por "las zonas más céntricas" de San Sebastián y permite funcionar como "una línea continua que conecta sin interrupción el este con el oeste de Gipuzkoa, sin el fondo de saco de la estación de Amara, donde rebotaban los trenes".

La "optimización" de la línea permite además desde esta misma mañana extender las frecuencias de 7,5 minutos entre tren y tren hacia el oeste de la ciudad, hasta la estación de Añorga, con lo que Donostialdea "cuenta ya con frecuencias de metro durante prácticamente toda la semana" y se produce "una mejora en el servicio de los fines de semana en la mayor parte del territorio guipuzcoano". Además, el nuevo trazado evita la mayoría de los transbordos que se realizaban en la antigua estación de la plaza Easo.

Las tres nuevas estaciones, situadas en Amara, Kontxa-Zentroa y Bentaberri, ya pueden ser utilizadas por la ciudadanía, que dispone ahora de nuevos accesos al Topo en zonas como el centro de la ciudad o el barrio de El Antiguo y las universidades.

La consejera de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca, ha valorado que "el nuevo Topo ha arrancado con normalidad, después de que se hayan realizado los trabajos necesarios esta pasada noche para conectar la nueva infraestructura ferroviaria con la existente".

García Chueca ha explicado que, "desde primera hora, son muchas las personas que se están acercando a conocer las estaciones para después utilizarlas en su día a día". "Ese es nuestro objetivo, apoyar a las personas para que puedan llegar allá donde estén sus oportunidades laborales, formativas o de ocio con nuestro servicio público", ha subrayado.

La consejera ha señalado que "hoy es un día para reivindicar el transporte público y para agradecer a los cientos de profesionales de Euskal Trenbide Sarea y las empresas colaboradoras el trabajo ingente que han realizado durante estos años", así como a Euskotren por "el servicio sostenible, fiable, accesible y asequible que prestará" a partir de este sábado en San Sebastián y que "acompañará a la capital y a Gipuzkoa en su proyección hacia el futuro".

EL PRIMER TOPO

Siguiendo el horario previsto a partir de ahora para los sábados, el primer Topo en recorrer el nuevo itinerario ha sido el procedente de Lasarte-Oria, que en la estación de Lugaritz ha tomado la pasante soterrada de San Sebastián para llegar a la nueva estación de Benta Berri a las 6.45 horas.

Este mismo tren ha sido el primero en ser acogido en la estación de Kontxa-Zentroa, antes de cruzarse con el procedente de Pasaia, que ha sido el encargado de estrenar la nueva estación soterrada de Amara a las 6.47 horas.

El nuevo servicio ha permitido "mejorar sustancialmente" las frecuencias de los sábados por la noche, con un servicio ininterrumpido cada media hora en esa franja, por lo que "el nuevo Topo se estrena para estar abierto durante 40 horas seguidas, hasta el último tren que surcará la pasante a las 23.15 horas del domingo", ha precisado la Consejería.

Esto ha sido posible por el final de los trabajos "en el tiempo programado" para la noche del viernes al sábado, dirigidos a unir a la altura de Morlans la infraestructura existente con la nueva. En este lugar, los trenes abandonan el trazado habitual hasta este viernes para adentrarse en las tres nuevas estaciones soterradas.

La operación de desplazar las vías lateralmente 40 metros se ha ejecutado "con normalidad" y la conexión se ha llevado a cabo "según lo previsto", han apuntado desde Movilidad Sostenible.

Además, coincidiendo con la entrada en funcionamiento del nuevo Topo y durante las horas en las que no se presta servicio, a lo largo de la pasada noche se ha procedido al cambio en el sentido de circulación de las estaciones comprendidas entre Pasaia y Anoeta, para unificar la marcha de los trenes por el lado izquierdo de la infraestructura. Estas labores han implicado cambios en la señalización y la implantación de avisos acústicos y visuales para la ciudadanía.

ARTE

Desde la Consejería han destacado, por otro lado, que en las cavernas y en los propios trenes, la ciudadanía se está encontrando con que el ruido de las propias máquinas "se entremezcla con el arte".

Así, por un lado, están pudiendo descubrir la intervención artístico-arquitectónica 'El eco de la bahía', del guipuzcoano Víctor Goikoetxea, en los cuatro cañones de Kontxa-Zentroa y Bentaberri. Por otro, han podido contemplar la colaboración del artista local Mikel Casal en las escaleras de Kontxa-Zentroa.

Asimismo, las primeras personas en visitar las tres nuevas estaciones se están encontrando con actuaciones de artistas locales como el grupo Sonakay, María Amolategi, Olana Liss o Paul San Martín, entre otros, a quienes podrán escuchar a lo largo de los tres primeros días de puesta en servicio.

Aunque hasta el próximo verano la playa de vías situada entre las calles Easo y Autonomía seguirá siendo empleada en horario nocturno, está previsto que con la finalización de la construcción de las cocheras de Zumaia la estación en superficie de Amara deje de tener uso ferroviario.

El Departamento de Movilidad Sostenible del Gobierno Vasco pondrá a disposición del de Vivienda y Agenda Urbana un espacio de 21.000 metros cuadrados en el centro de la ciudad para la construcción de más de 400 viviendas asequibles para la ciudadanía.