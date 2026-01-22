Nuuk mobility gestiona más de 30.000 vehículos de flotas de reparto urbano en España

Vehículos eléctricos de Nuuk - NUUK

BILBAO 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Nuuk mobility gestiona más de 30.000 vehículos de flota de reparto urbano en España y cuenta con casi 50 clientes en el Estado, según ha informado la empresa vasca.

En un comunicado, Nuuk, compañía especializada en la gestión integral de flotas, así como en el diseño y comercialización de vehículos eléctricos ligeros, ha destacado que, con este volumen de vehículos, se posiciona como "referente en la gestión de flotas de reparto urbano en España" y uno de los "operadores clave" en el reparto profesional en España.

Según ha precisado, su modelo de negocio combina vehículos eléctricos ligeros para flotas profesionales, además de un ecosistema completo de servicios para cualquier tipo de flota. Ha añadido que todo ello configurado como "una solución flexible y 'llave en mano'" que permite a las empresas "delegar por completo la gestión de su flota y centrarse en su crecimiento empresarial".

Esta cifra de más de 30.00 vehículos gestionados, que incluye servicios de mantenimiento, asistencia en carretera, logística o gelocalización, contempla ciclomotores, motocicletas, furgones e incluso camiones, tanto eléctricos como de combustión.

Entre sus clientes destacan organizaciones como Correos que, hasta la fecha, ha incorporado más de 2.500 motos de su moto eléctrica cibersegura Nuuk Cargopro), o diferentes firmas de restauración, con los que se ha posicionado como su socio estratégico.

Con sede principal en Bizkaia y centros operativos en Galdakao y Madrid, recientemente ha sido adjudicataria de prácticamente la totalidad de la flota de reparto de Correos -compuesta por cerca de 12.000 vehículos gestionados por Nuuk.

"Nos enorgullece ser el partner de confianza de las principales flotas de reparto de España. Nuestro compromiso es acompañar a las empresas para dar solución a las preocupaciones del día a día desplegando, conectando y gestionando sus flotas para optimizarlas al máximo", ha afirmado el director general de Nuuk, Gorka Lozano.

La compañía ha señalado que uno de los valores diferenciales de Nuuk son sus plataformas de telemetría y gestión de flotas, operadas por equipos especializados, desde las cuales la compañía se asegura la gestión directa e inmediata de casi 30.000 vehículos.

Desde Nuuk Connectivity el equipo técnico controla la posición en tiempo real de los vehículos, los recorridos realizados, alertas, gestión de perfiles de usuario u otros informes predefinidos para el cliente. Además, el servicio de asistencia en carretera trabaja con la app NFM, que permite actuar de inmediato ante cualquier incidencia.

El equipo de contact-center accede directamente a los datos en tiempo real del vehículo y contacta con el taller más cercano para dar asistencia o reparación in situ, mejorando la seguridad y la eficiencia operativa.

La compañía ha señalado que ambas plataformas ofrecen una visión 360º de las flotas, respaldadas por un equipo especializado, con herramientas para mantenimiento predictivo, control de costes operativos, gestión de ITV, multas o gestión documental.

Actualmente, Nuuk está trabajando en una solución de armarios intercambiadores de baterías diseñados para optimizar el uso de los vehículos eléctricos en operaciones urbanas de reparto y reducir los tiempos de inactividad de las flotas. Este proyecto que ya se ha puesto en marcha en Madrid, refuerza, según ha destacado, su compromiso con "una movilidad más ágil, eficiente y sostenible".