Obispado de Bilbao afirma que el proyecto de su edificio en Abando sigue siendo "prioritario"

Ayuntamiento dice que puede presentar un proyecto de nuevo y pedir una nueva licencia que, si cumple la norma, "habría que concederla"

BILBAO, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Obispado de Bilbao ha afirmado que el proyecto de construir un edificio para actividades de la Diócesis en el barrio Abando de Bilbao sigue siendo "prioritario" y, cuando se resuelvan los problemas surgidos tras la situacion concursal de la constructora, reanudará la obra con una nueva licencia, "si no se recurre la denegación de la prórroga" de la licencia de obras que habían solicitado.

Fuentes del Obispado han dado a conocer los planes previstos tras conocerse la resolución del Ayuntamiento que declara caducada la licencia que le había otorgado para construir este inmueble con todos los servicios de la Diócesis en la antigua parcela de la BAM, donde también está prevista la ubicación de una clínica Mutualia.

Contra esta resolución, en la que se deniega la prórroga de la licencia solicitada por el Obispado, cabe interponer recurso y la misma hace referencia, según ha explicado el Ayuntamiento, a que este proyecto no se puede hacer conforme a esta licencia, "que ha caducado".

El Consistorio ha recordado que este terreno es del Obispado y que, como propietario del mismo, puede presentar un proyecto de nuevo y pedir una nueva licencia que, "si cumple con la norma, habría que concederla".

Por su parte, desde el Obispado han señalado a Europa Press que el proyecto "sigue siendo prioritario" para ellos y, por lo que les consta "también para Mutualia".

El Obispado ha asegurado que el hecho de que decaiga la licencia actual guarda relación con los "retrasos" derivados de la situación concursal de la constructora que se encargaba de las obras. Según ha añadido, en el momento en el que se resuelva, "se reanudará la obra con una nueva licencia, si no se recurre la denegación de la prórroga solicitada".