El obispo donostiarra aboga por "romper la espiral de la polarización" y por el consenso ante el problema de vivienda

El obispo de San Sebastián, Fernando Prado Ayuso. - EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El obispo de San Sebastián, Fernando Prado Ayuso, ha abogado por "romper la espiral de la polarización que no es buena para nadie", y ha confiado en que la Iglesia pueda ser "una profecía de comunión social". Además, ha afirmado que el problema de la vivienda "no se soluciona con soflamas", sino con "una reflexión, entre todos" y con "consenso".

Prado Ayuso se ha referido en estos términos a preguntas de los periodistas sobre la situación política actual en la presentación del primer Sínodo diocesano que la Iglesia de Gipuzkoa inicia este sábado.

El prelado donostiarra ha realizado una "llamada a la convivencia, la paz y el diálogo social". Además, ha opinado que Gipuzkoa y el País Vasco tienen sus "matices" en esta coyuntura de polarización política, "quizá por la historia difícil que hemos tenido", y "no se vive con tanta convulsión".

En todo caso, Fernando Prado Ayuso ha emplazado a "dejar de lado tics ideológicamente agresivos y seguir ganando cotas de amistad social". "Quitar un poco de vísceras y dar a conocer las razones", ha opinado.

Además, ha señalado que "los extremos siempre son muy ruidosos, pero la mayoría de la gente está en el centro". "Tenemos que convivir y buscar el bien común", ha señalado, al tiempo que ha defendido que la Iglesia no debe "intoxicarse demasiado de la polarización", sino ser "fermento" y una "profecía de comunión social".

VIVIENDA

En este contexto, preguntado sobre el llamamiento que realizó recientemente a dejar la vivienda al margen de la lucha partidista, el obispo donostiarra ha explicado que se trata de "una llamada al sentido común ante un problema que nos afecta a todos", y que es "uno de los más graves de la sociedad guipuzcoana".

A su juicio, este problema "no se soluciona con soflamas", sino con "una reflexión" que hay que abordar "entre todos", de forma que la Iglesia también debe "ser parte", y logrando un "consenso".