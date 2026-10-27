La octava edición de Hiriko Soinuak de Barakaldo congrega a más de 6.000 asistentes

Concierto de The Baboon Show, en Barakaldo - AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO

BILBAO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La octava edición de Hiriko Soinuak de Barakaldo (Bizkaia), que concluyó este pasado domingo con el cierre de la tercera y última jornada de Bunker, la feria sobre música que complementa el concurso para bandas emergentes y su correspondiente final y el festival gratuito de Herriko Plaza, ha congregado a más de 6.000 asistentes.

La edil de Cultura, Nerea Cantero, ha afirmado que la edición 2026 de Hiriko Soinuak ha sido "la más exitosa de los ocho años de historia del proyecto". El festival gratuito ha congregado a cerca de 5.500 personas (frente a las 4.750 de 2025) las tardes-noches del viernes 23 y sábado 24 de octubre en la Herriko plaza de Barakaldo.

The Baboon Show, Toundra, Viva Belgrado y Nuevo Catecismo Católico han sido los cuatro nombres consolidados de esta edición y el festival ha vuelto a servir para presentar ante un público masivo a las bandas y solistas ganadoras de la octava edición del concurso de Hiriko Soinuak: Cabaret, Últimos nómadas, Mandarinas al sol y Somak. A esta asistencia se suman las cerca 550 personas que acudieron a la final del pasado 26 de septiembre en el parque San Bizente de Barakaldo.

Según ha destacado la edil de Cultura, Nerea Cantero, "el momento álgido del festival llegó la noche del sábado con la actuación de la banda sueca The Baboon Show, que abarrotó la carpa de la Herriko plaza y puso a bailar a todas las personas asistentes".

Por su parte, Bunker ha acogido invitados provenientes de todo el Estado: Madrid, Barcelona, Córdoba, Logroño y Pamplona, además de Euskadi.

Artistas, autores, editoriales, discográficas, tiendas de discos, librerías, periodistas, ilustradores... que a lo largo de tres días han tomado contacto con el público a través de los stands de la feria, seis charlas-entrevistas, un taller y dos conciertos. Bunker ha registrado un constante goteo de público a lo largo de sus tres jornadas, con especial mención a las entrevistas y conciertos.

"Estamos muy contentas por haber colmado las expectativas que teníamos antes del festival. Que un proyecto de las dimensiones de Hiriko Soinuak supere las 6.000 personas de asistencia nos pone en un lugar privilegiado y habla muy bien del trabajo de fidelización realizado en estas ocho ediciones", ha manifestado Cantero.

"RESPUESTA FANTÁSTICA"

En esa línea, ha remarcado que las dos noches del festival han tenido "una respuesta fantástica del público en la Herriko plaza" y ha destacado la presencia de "artistas internacionales y bandas que han optado por Barakaldo para presentar sus nuevos trabajos".

Además, ha señalado que Bunker "ha vuelto a demostrar que aún hay espacio para un consumo de cercanía, de trato directo, comunitario y humano". "Es el complemento ideal para un festival que ha conseguido atraer a tantas personas", ha afirmado.

Por último, ha dicho que si a todo esto le sumamos que las cifras de participación del concurso de Hiriko Soinuak "han vuelto a mejorar en 2026, la valoración de esta edición es muy positiva".