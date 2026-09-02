OEE Bizkaia pide "responsabilidad y humanidad" a las instituciones y que garanticen los derechos de migrantes en Ceuta

La ONG Ongi Etorri Errefuxiatuak (OEE) Bizkaia se concentra en Bilbao para pedir "humanidad" en Ceuta - EUROPA PRESSPA

BILBAO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas han reclamado en Bilbao "responsabilidad y humanidad" para los migrantes de Ceuta en una concentración convocada este miércoles por la ONG Ongi Etorri Errefuxiatuak (OEE). Los congregados han advertido de que "el racismo y la violencia no pueden normalizarse" y han exigido a las instituciones "que garanticen los derechos de los inmigrantes" en la ciudad autónoma.

OEE ha desarrollado esta tarde una concentración en la Plaza Arriaga de Bilbao, coincidiendo con el día de Ceuta, para denunciar la "vulneración de derechos" de las personas migrantes, en la que han participado un varios cientos de personas junto a una veintena de colectivos y movimientos sociales.

El acto se ha celebrado una hora antes que los convocados por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en apoyo a la población ceutí por la crisis migratoria. Al llamamiento se ha sumado en Euskadi el PP, mientras se han registrado contramanifestaciones de diferentes colectivos.

Los congregados por OEE se han situado tras varias pancartas con el lema "Ni un paso atrás frente al fascismo y el racismo" o "No más violencia en Ceuta" mientras han coreado lemas como "Migrar es un derecho, no es un delito", "Europa canalla, abre la muralla", "Nadie es ilegal" o "Todos los derechos para todas las personas".

Al término de la concentración, en un comunicado leído en castellano, euskera y árabe, la ONG ha recordado que ha pasado ya un mes desde la entrada de miles de personas en la ciudad autónoma de Ceuta y "muchas de ellas continúan sin recibir respuesta a sus solicitudes de asilo".

Mientras pasan los días, ha advertido, "la situación se agrava, aumenta la violencia contra las personas migrantes y también el acoso y la persecución contra quienes les prestan apoyo".

Por eso, con esta concentración han querido denunciar una situación que "debería avergonzar a cualquier sociedad democrática: el maltrato, el abandono y el incumplimiento diario de las leyes que deberían proteger a las personas migrantes que se encuentran hoy en Ceuta".

Tras recordar que entre ellas hay "un número muy elevado de niños, niñas y adolescentes", OEE ha señalado que "muchas personas se encuentran hacinadas en diferentes puntos de la ciudad". "Duermen en las calles o tienen que esconderse por temor a las devoluciones y a las agresiones. Están sufriendo ataques de una violencia brutal por parte de grupos ultras organizados que actúan con una absoluta falta de humanidad", ha denunciado.

Además, ha alertado de que, "en este contexto de desprotección y violencia, las mujeres y personas del colectivo LGTBIQ+ están además expuestas a distintas formas de violencia por razón de género".

RECURSOS DE ACOGIDA

Asimismo, ha denunciado que "faltan recursos de acogida", que el acceso al agua potable y a los alimentos es "insuficiente" y que "miles de personas sobreviven en unas condiciones de vulnerabilidad que no podemos aceptar".

Por todo ello, ha indicado, las entidades sociales y los colectivos que trabajan sobre el terreno advierten también del "deterioro de la convivencia en la ciudad".

Según OEE, la solución pasa por "una respuesta institucional coordinada, con recursos suficientes para garantizar una acogida digna y organizar los traslados a la península".

Tras recordar a las más de 140 personas que han muerto en la mar intentando llegar a Ceuta, "muchas de ellas enterradas sin haber podido ser identificadas", la ONG ha denunciado la actitud de quienes "anteponen sus intereses políticos racistas y no condenan a quienes queman y destruyen los precarios asentamientos donde se refugian cientos de personas, les agreden en las calles y acosan también a quienes les apoyan, cuidan, asesoran y alimentan".

Ongi Etorri Errefuxiatuak, que ha advertido que "el racismo y la violencia no pueden normalizarse", ha exigido que se amplíen las plazas de acogida, se agilicen los trámites de identificación, registro y asilo y se organicen cuanto antes los traslados a la península.

También ha demandado a las instituciones que "asuman su responsabilidad y actúen con humanidad, garantizando la dignidad y los derechos de todas las personas migrantes, porque ninguna persona debería vivir escondida, ningún niño o niña debería dormir en la calle y ninguna frontera puede justificar la pérdida de nuestra humanidad".

"¡Basta ya de violencia contra las personas migrantes en Ceuta! ¡Ninguna persona es ilegal! ¡Por el derecho a migrar! ¡Traslados dignos y libertad de movimiento!, ¡Paremos los pies al racismo!", ha reivindicado.