La oferta de vivienda en alquiler libre aumenta en Euskadi y alcanza ya los 89.729 contratos

Gráfico de la Estadística del Mercado de Alquiler (EMAL) del Gobierno Vasco

VITORIA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Estadística del Mercado de Alquiler (EMAL) del Gobierno Vasco constata que, a 30 de junio de 2025, estaban registrados en el depósito de fianzas del Gobierno Vasco un total de 89.729 contratos de alquiler libre de vivienda (a precio de mercado) vigentes a esa fecha. A su vez, la renta media de los contratos de alquiler de vivienda libre a precios de mercado vigentes a 30 de junio de 2025 se situó en 785,6 euros mensuales

De estos contratos, 2.997 corresponden a viviendas de temporada y, debido a su peculiaridad, quedan fuera de este análisis, según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado.

Tampoco se incluyen en esta cifra las 1.659 viviendas unifamiliares que, a pesar de contar con un uso habitual de la vivienda, presentan características diferenciadoras que "merecen ser objeto de un análisis específico", ha explicado el Ejecutivo.

De esa forma, se cifran en 85.073 los contratos de vivienda de alquiler libre que se analizan en este informe, centrado en viviendas ubicadas en edificios colectivos cuyo uso residencial es el de vivienda habitual y para las que sus contratos de alquiler libre se encontraban vigentes el 30 de junio de 2025.

Por territorios, el 14,2% de las viviendas alquiladas se sitúan en Álava (12.044 fianzas), seguido de Gipuzkoa con un 35,8% (30.494 fianzas). El mayor número de depósitos (50,0% correspondiente a 42.535 fianzas) corresponde al territorio de Bizkaia.

FIANZAS VIGENTES Y RENTA MEDIA MENSUAL

La renta media de los contratos de alquiler de vivienda libre (a precios de mercado) vigentes a 30 de junio de 2025 en Euskadi asociados a viviendas colectivas de uso habitual se sitúa en 785,6 euro mensuales y 10,3 euro por metro cuadro.

Las fianzas constituidas en el segundo trimestre de 2025 alcanzan los 848,7 euro (un 4,3% superior al precio registrado en el mismo trimestre del año anterior con 813,9 euro).

El análisis de las rentas medias de los nuevos depósitos registrados en el segundo trimestre de 2025 ofrece cifras que oscilan desde los 626,6 euro/mes en los municipios de menos de 2.500 habitantes, a los 872,5 euro/mes en las poblaciones de entre 40.001 y 100.000 habitantes y rentas de 947,1 euro/mes, registrados por término medio en las capitales.

En términos interanuales son los municipios de 40.001 a 100.000 habitantes los que registran una mayor subida (+6,3%), seguidos por los de 5.001 a 10.000 habitantes (+6,2%).

INCREMENTO INTERANUAL

En este segundo trimestre de 2025 todos los municipios, independientemente del estrato de población al que pertenezcan, registran en mayor o menor medida incrementos en las rentas en términos interanuales

También se observa este aumento en la totalidad de estratos municipales en términos trimestrales. Las rentas medias mensuales prácticamente se mantienes en las capitales (+0,3%) y en los municipios de 10.001 a 20.000 habitantes (+0,7%), mientras que el resto de los incrementos oscilan entre el 1,5% de los municipios de 20.001 a 40.000 habitantes y el 4,3% de los de 40.001 a 100.000 habitantes.

La modificación de la fuente utilizada para la determinación de la superficie de los inmuebles ha alterado los valores calculados de renta por metro cuadrado, lo que ha provocado variaciones en las series e indicadores derivados este dato.

El descenso interanual observado en el precio por metro cuadrado construido (-3,7%) supone una bajada de 0,4 euros, pasando de los 11,0 euros por metro cuadrado en el segundo trimestre de 2024 a 10,6 euros en el mismo período de 2025.

El Gobierno ha advertido de que se ha implementado una mejora en la fuente utilizada para la determinación de la superficie de los inmuebles, lo que ha alterado los valores calculados de renta por metro cuadrado, y ha provocado variaciones en las series e indicadores derivados este dato. A pesar de todo, ha asegurado que la información procedente de la nueva fuente utilizada para determinar la superficie construida de las viviendas "es mucho más precisa".

En este sentido, ha indicado que si bien este cambio de fuente introduce una cierta ruptura en la serie temporal, que puede afectar la comparabilidad de los niveles y las tendencias entre los periodos anteriores y posteriores al primer trimestre de 2025, "a la larga elevará la calidad del indicador".

Las áreas funcionales con el precio medio más elevado de alquiler, de las fianzas vigentes en Euskadi a 30 de junio de 2025, son las áreas funcionales de Donostialdea-Bajo Bidasoa (912,4 euro) y Bilbao Metropolitano (817,5 euro), caracterizadas ambas por acoger las capitales de los territorios donde se encuentran ubicadas.

Este no es el caso de Álava Central, que aunque incluye a Vitoria-Gasteiz, ni el área funcional ni la capital superan la renta media de alquiler de la comunidad. En el extremo opuesto se encuentran él área funcional de Rioja Alavesa (435,7 euro) y las áreas de Ayala (574,9 euro) y Busturialdea-Artibai (584,5).