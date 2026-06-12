Oliver Laxe lleva a Tabakalera de San Sebastián su instalación inmersiva sobre el universo creativo de 'Sirat'

El cineasta Oliver Laxe - TABAKALERA

SAN SEBASTIÁN 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El cineasta Oliver Laxe llevará al centro internacional de cultura contemporánea Tabakalera de Donosti-San Sebastián una instalación inmersiva, concebida originalmente para el Museo Reina Sofía, basada en el universo creativo y sensorial de su última y reconocida película, 'Sirat. La muestra contará con la presencia del autor en su inauguración, que tendrá lugar el próximo 16 de julio.

Según ha informado Tabakalera, en ese encuentro también participarán los representantes del Museo Reina Sofía Julia Morandeira, directora de Estudios, y Chema González, jefe de Cine y Nuevos Medios, ambos miembros del equipo curatorial que dio forma a la muestra en la pinacoteca madrileña.

La llegada de esta instalación, realizada en colaboración con el Festival de San Sebastián (SSIFF), pone de manifiesto la sintonía entre las instituciones implicadas en torno a proyectos que exploran "nuevas formas de relación entre las artes visuales, el cine y la experimentación".

Al mismo tiempo, la muestra se inscribe en la línea de trabajo que el Centro Internacional de Cultura Contemporánea Tabakalera lleva a cabo para impulsar el diálogo entre diferentes disciplinas, acompañar a artistas y creadores/as en el desarrollo de sus prácticas artísticas y acercar al público el arte contemporáneo en todas sus expresiones.