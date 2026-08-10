ONCE y Gobierno vasco presentan un dispositivo LightSound para que personas ciegas puedan "escuchar" el eclipse

Demostración del dispositivo LightSound - EUROPA PRESS

BILBAO, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo social ONCE y el Gobierno vasco han presentado un dispositivo LightSound (del inglés, luz-sonido) para que personas ciegas o con problemas graves de visión puedan "escuchar" el eclipse del próximo miércoles.

Se trata de un dispositivo que utiliza tecnología Arduiono para medir la intensidad de la luz y transformarla en ondas mecánicas o sonido, de modo que a medida que la Luna cubra el sol y disminuya la luminosidad, el tono del sonido se vuelve progresivamente más grave, y se da el proceso inverso cuando la luna descubra el sol.

Según ha explicado en la presentación la delegada de la ONCE en Euskadi, Usue Vallejo, acompañada de la directora de Diversidad, Convivencia y Solidaridad Intergeneracional del Gobierno vasco, Arantza Chacón, y el presidente del Consejo Territorial de la ONCE Euskadi, José Antonio Pérez, hay un número limitado de dispositivos, en Euskadi concretamente dos a los que tiene acceso ONCE, por lo que se programarán para el miércoles sesiones grupales con personas que no puedan verlo correctamente.

"Estamos a expensas de que el colectivo de las personas con discapacidad visual, los afiliados, nos digan y determinar un espacio", ha explicado Vallejo.

Este dispositivo puede conectarse a auriculares o bien a altavoces, y se ha desarrollado inicialmente por la Universidad de Harvard, mientras que a nivel estatal el CSIC, a través del proyecto Eclipse Inclusivo, ha sido el encargado de difundirlo.

MENOS BARRERAS

En la presentación, el presidente del Consejo Territorial de la ONCE Euskadi ha reflexionado acerca del papel debe jugar la tecnología "al servicio de las personas", y no a la inversa, y ha asegurado que su buen uso y la colaboración con la Administración puede "eliminar barreras".

"La tecnología nos acerca, todo nuestro entorno nos lo hace más facil, desde un microondas hasta este dispositivo nos hacen vivir, nos hacen disfrutar y también realizar tareas cotidianas", ha asegurado, para añadir que para el grupo social ONCE es "fundamental ir de la mano de la Administración".

Por su parte, la directora de Diversidad, Convivencia y Solidaridad Intergeneracional del Gobierno vasco, ha asegurado que "la clave es compartir esa emoción colectiva" teniendo en cuenta que cada persona percibe el mundo de manera distinta.

"Compartimos un mismo cielo, pero no todas las personas accedemos a él de la misma manera", ha dicho, para añadir que la convivencia "comienza cuando reconocemos esa diversidad y eliminamos las barreras que impiden participar".

Tras las intervenciones, se ha realizado una breve demostración de cómo funciona el dispositivo utilizando luz artificial y simulando la pérdida de luminosidad del eclipse. Además, han insistido en ver el eclipse con las medidas de protección adecuadas.

RECOMENDACIONES

Para observar directamente las fases parciales del eclipse deberán utilizarse exclusivamente gafas certificadas conforme a la norma EN ISO 12312-2:2015, y con el símbolo CE si se han adquirido en la Unión Europea.

Antes de utilizarlas, es necesario comprobar a contraluz que no tengan ningún desperfecto. Deben colocarse antes de dirigir la mirada al sol y usarse en periodos breves. Además, han recordado que no deben utilizarse gafas de sol, radiografías, cristales ahumados ni otra serie de filtros.

Las gafas podrán retirarse únicamente durante el instante en el que el sol está completamente oculto, y colocarse de nuevo antes de que reaparezca el primer destello solar.

Por otra parte, se ha recordado que la ONCE dedicará tres cupones al trío de eclipses que podrán observarse, comenzando por el del miércoles, el del 2 de agosto de 2027 y el del 26 de enero de 2028. ONCE difundirá cinco millones de cupones para cada uno de estos tres sorteos.