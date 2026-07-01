Onintza Enbeita será la pregonera de Aste Nagusia de Bilbao y Ainhoa Urrejola su txupinera. - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La bertsolari y periodista Onintza Enbeita Maguregi será la pregonera de la Aste Nagusia de Bilbao, mientras que Ainhoa Urrejola Soldevilla, de la comparsa Kaixo, será la txupinera de las fiestas de la capital vizcaína.

Según ha informado en un comunicado el Ayuntamiento bilbaíno, la Comisión Mixta de Fiestas de Bilbao ha elegido a la bertsolari y periodista Onintza Enbeita Maguregi, la primera mujer en ganar, en 2018, el Campeonato de Bizkaia de Bertsolaris, para pronunciar el pregón desde el balcón del Teatro Arriaga el próximo 22 de agosto.

Nacida y residente de Muxika, ha destacado, "pertenece a una reconocida saga de bertsolaris y mantiene un estrecho vínculo con Bilbao y Aste Nagusia", una celebración que considera "la fiesta popular más bella".

LA TXUPINERA

Por su parte, Ainhoa Urrejola Soldevilla, de la comparsa Kaixo desde hace casi 30 años, será la txupinera designada por Bilboko Konpartsak. Nacida en Bilbao la Vieja, su vida ha estado ligada "desde siempre" a las comparsas.

Según ha explicado el Consistorio, actualmente reside en Otxarkoaga, trabaja en un comedor escolar y es madre de dos hijas. Vive Aste Nagusia "con especial emoción" y espera la llegada de Marijaia como "uno de los momentos más esperados" del año.