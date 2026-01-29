La oposición de Getxo aprueba una moción para pedir la dimisión de la alcaldesa por la gestión del caso del palacete

Debate durante un pleno ordinario en el que se aborda la petición de dimisión de la alcaldesa, Amaia Agirre, a 29 de enero de 2026, en Getxo. - David de Haro - Europa Press

BILBAO 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Getxo ha aprobado, con los votos de los tres grupos de la oposición (PP, EH Bildu y Elkarrekin), una moción de Elkarrekin para pedir la dimisión de la alcaldesa, Amaia Agirre, por la gestión del caso del derribo del palacete 'Irurak Bat'. En esta misma sesión plenaria, se han desestimado previamente otra iniciativa para solicitar la dimisión de la regidora, registrada por el PP, y una de EH Bildu para reclamar una gestora municipal con presencia de todos los grupos.

Al término del debate de la primera de las mociones, Amaia Agirre ya ha advertido de que no va a dimitir "porque lo pida la oposición", según ha censurado, "quienes hacen del ruido su único proyecto". "Voy a seguir trabajando con la misma firmeza y la misma ética y determinación de siempre, sin entrar en provocaciones, sin perder un minuto en debates estériles y sin ceder a quienes confunden la oposición con la destrucción", ha afirmado.

Los tres grupos de la oposición han llevado al pleno municipal de este jueves sendas mociones sobre la gestión realizada en el caso del derribo del palacete protegido 'Irurak Bat' para la posterior construcción de viviendas, en el que están siendo investigados, entre otras personas, tres ediles del PNV en el momento de los hechos denunciados y que cesaron en sus cargos este pasado martes.

La primera de las iniciativas en ser debatidas ha sido la del PP, que no ha prosperado al votar en contra los dos grupos del equipo de Gobierno, PNV y PSE-EE, y EH Bildu, y solo lograr los votos a favor del grupo proponente y de Elkarrekin. También se ha rechazado la de EH Bildu, en este caso con los únicos votos a favor de los ediles de la formación soberanista, el rechazo de PNV, PSE-EE y PP, y la abstención de Elkarrekin.

Finalmente, la propuesta de Elkarrekin ha sumado los votos de esta formación y los otros dos grupos de la oposición, EH Bildu y PP, mientras que PNV y PSE-EE la han rechazado.

La moción señala que en este caso, en el que la investigación judicial "sigue abierta y todas las opciones son posibles", la gestión por parte del equipo de Gobierno y en particular por parte de la alcaldesa "no ha sido en ningún momento ni transparente ni honesta, todo lo contrario". Así, censura que "los sucesivos intentos por bloquear el control de los grupos de la oposición, la negativa comparecer públicamente y los intentos por tapar o minimizar esta cuestión, no han conseguido finalmente sino empeorar la situación".

Asimismo, advierte de que, "en paralelo", la gestión municipal "se encuentra en la UVI", de manera que se han "retrasado proyectos importantes" y "ni siquiera se ha presentado" una propuesta de presupuestos para este año. Por todo ello, se pide a la alcaldesa su dimisión "como responsable última de la gestión municipal".

El representante de Elkarrekin Xabier Benito ha reivindicado que "hace falta un nuevo liderazgo" y ha considerado "un error" que la alcaldesa haya trasladado en el pleno que no iba a dimitir. El edil ha precisado que "no se está juzgando su implicación en el caso", sino que se pide su dimisión por "la gestión tan catastrófica o tan desastrosa" que se ha llevado a cabo.

Al término del debate, la alcaldesa ha vuelto a tomar la palabra para censurar que no se ha dado el "rigor" con el que se debe ejercer la labor de oposición y ha defendido su "comportamiento ético al frente del Ayuntamiento".

Según ha asegurado, en este caso y en toda su gestión, "todas y cada una de las decisiones que ha adoptado han sido con los informes técnicos preceptivos". En el caso del palacete, ha añadido, cuando se ha cometido "una irregularidad por parte de la empresa, como ha sido el derribo de un edificio sin licencia, se ha actuado con rapidez, con rigor y en defensa de los intereses de Getxo".

"Y si alguien quiere un cambio de gobierno, el camino es claro y democrático: una alternativa, una mayoría suficiente y un proyecto mejor. Todo lo demás debilita a la institución", ha manifestado.

(Habrá ampliación)