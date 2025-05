Ordóñez advierte que encasillar a las víctimas en una ideología o espectro político, supone atacar a su "dignidad"

Entrega el XXIV Premio Covite al equipo de 'La infiltrada' por hacer que "prevalezca la verdad y evitar que se legitime el terrorismo"

SAN SEBASTIÁN, 31 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Colectivo de víctimas del terrorismo-Covite, Consuelo Ordóñez, ha advertido a quienes intentan "encasillar en un espectro político o una ideología" a las víctimas, que, además de cometer "un grave error, atacan" a la "dignidad" de las mismas y defiende que "contar la historia de las víctimas del terrorismo", como hace la película 'La infiltrada', a cuyo equipo ha entregado el XXIV Premio Internacional Covite, "no niega, en absoluto, el derecho de otras víctimas a que también se reconozca su derecho a la memoria".

El acto de entrega de este galardón ha tenido lugar en el Palacio de Congresos Kursaal de San Sebastián y ha contado con la participación de la actriz protagonista de 'La infiltrada', Carolina Yuste, así como los productores del filme María Luisa Gutiérrez, Mercedes Gamero, Pablo Nogueroles, Álvaro Ariza y Juliana Lasunción.

Además, han asistido al evento, entre otros, representantes del PSE-EE, como su secretario general en Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, del PP, como el presidente del partido en Euskadi, Javier de Andrés, de Vox, con su parlamentaria Amaia Martínez, la consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, María Jesús San José, y la viceconsejera de Derechos Humanos, Memoria y Convivencia del Gobierno Vasco, Arritxu Marañón.

En su intervención, Ordóñez ha aplaudido que 'La infiltrada' es "una obra excelente: fiel a la durísima realidad que vivimos en Euskadi cuando ETA mataba y, a la vez, una historia profundamente cautivadora".

"Una película que engancha y que ha llegado a dos millones de espectadores, especialmente jóvenes", ha destacado, para añadir que, mientras que suele afirmarse, "quizá con demasiada ligereza", que los jóvenes "no tienen interés en conocer lo que fue ETA", esta película "ha demostrado lo contrario", algo que supone "una inmensa alegría" para las víctimas del terrorismo.

Ordóñez ha destacado que "el cine es una herramienta muy poderosa en la batalla por la memoria" y esta película "ha llegado en el momento preciso: cuando nos estamos jugando que prevalezca la verdad frente a la banalización del terrorismo de ETA y frente al blanqueamiento de quienes formaron parte de su entorno político y social". "Nos jugamos, ni más ni menos, que se legitime la violencia como herramienta política", ha incidido.

Además, ha recordado que "la dictadura del miedo ha sido el mayor éxito del terrorismo etarra y de su entorno social y político" y, en la actualidad, con la banda terrorista ya desaparecida "ese miedo ha mutado en un empeño por olvidar cuanto antes, por pasar página a toda prisa" y, por eso, 'La infiltrada' resulta "tan incómoda" a algunos que "han intentado desacreditarla".

"También lo es para quienes viven instalados en trincheras partidistas y usan la memoria de unas víctimas para contraponerla a la de otras", ha opinado.

Frente a ello, ha sostenido que "contar la historia de las víctimas del terrorismo no niega, en absoluto, el derecho de otras víctimas a que también se reconozca su derecho a la memoria". "Siempre me alegraré de todas las películas que se hagan sobre memoria histórica, y me gustaría que otros también se alegraran por que una película sobre la historia más reciente de nuestro país tenga tanto éxito como lo ha tenido 'La Infiltrada'", ha reflexionado.

Además, ha advertido a quienes intentan "encasillar en un espectro político o una ideología" a las víctimas del terrorismo, que "cometen un grave error y que atacan nuestra dignidad". "Las víctimas del terrorismo somos plurales, somos un reflejo de la sociedad misma", ha subrayado, para añadir que "lo único" que tienen en común es lo que ETA quiso imponerles, "que se nos asesinara, hiriera, amenazara, extorsionara, secuestrara o forzara al destierro por oponernos a su proyecto político totalitario".

"También tenemos otros rasgos comunes, pero esos no se los debemos a ETA, sino al comportamiento cívico ejemplar que hemos demostrado en todos estos años", ha incidido. Así, ha afirmado que "nunca" han respondido con violencia a la violencia, ni tampoco "buscado venganza", sino que han "confiado siempre en el Estado de derecho, incluso cuando nos ha decepcionado y no ha sido capaz de salvaguardar nuestro derecho a la justicia".

"Siempre hemos respetado los Derechos Humanos y convivido con quienes nunca pensaron en los nuestros, ni los respetaron, y siempre hemos reconocido el derecho a una segunda oportunidad para aquellos que impugnan su pasado criminal con honestidad y sin oportunismo, y muestran un arrepentimiento sincero", ha añadido.

A su juicio, "la paz y la convivencia implican necesariamente la honestidad de reconocer los hechos tal y como fueron" y no son las víctimas de ETA "quienes tenemos pendiente la tarea de ese reconocimiento".

La presidenta de Covite ha puesto en valor que 'La infiltrada' visibiliza "el trabajo, el riesgo y el sacrificio personal de quienes, en primera línea, lucharon contra el terrorismo" en nuestro país. "Este premio es también para todos esos héroes y heroínas anónimos, especialmente para la mujer real que inspiró esta película y que, como toda buena infiltrada, no quiere que nadie sepa quién es, ni dónde está, ni quiere atención mediática", ha explicado.

A ella le ha trasladado un mensaje de agradecimiento por "entregar los mejores años de su vida para defender nuestro derecho más elemental, el derecho a la vida".

"RIGOR Y SENSIBILIDAD"

También ha agradecido a todo el equipo del filme, a su directora Arantxa Echevarría y, en especial, a la protagonista, Carolina Yuste, su "interpretación inmensa", con la que logra "la magia" de "hacer que parezca que hemos conocido a la infiltrada, empatizar, emocionarnos y sufrir con ella". "Ojalá vuestro éxito sirva para que se hagan más películas sobre esta etapa oscura de nuestra historia reciente desde el rigor y la sensibilidad", ha subrayado.

La presidenta de Covite ha afirmado que las víctimas y los ciudadanos "justos" necesitan filmes como éste, porque "las personas más vulnerables rara vez escriben la Historia". "Por eso necesitan a escritores, cineastas y artistas que ilustren las injusticias y mantengan viva la verdad", ha subrayado.

Por su parte, la productora de la película María Luisa Gutiérrez, ha agradecido a las víctimas del terrorismo y a Covite, cuya "fortaleza e incansable defensa de la memoria, justicia y libertad nos inspira", la "gran aceptación" de 'La infiltrada' y el entender que desde el arte es posible "unirse a esa labor". Además, ha defendido que "sin arrepentimiento no hay dignidad para las víctimas" y "nadie tiene derecho a señalar a una víctima y arrebatarle la vida".

Tras la entrega del Premio ha tenido lugar una mesa redonda con el guionista Abel García, María Luisa Gutiérrez, Carolina Yuste y Mercedes Gamero y previamente se ha proyectado el documental 'La infiltrada. Una historia que merecía ser contada', sobre la elaboración de la película, dirigido por Luis Párraga.