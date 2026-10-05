Orduña (Bizkaia) abrirá temporalmente el aula de estudio solo en días laborables tras detectar su "uso inadecuado"

Orduña (Bizkaia) - EUROPA PRESS

BILBAO 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Orduña (Bizkaia) limitará temporalmente el uso del aula de estudio a los días laborables, tras constatar "un uso inapropiado" de las instalaciones durante los fines de semana.

Según ha informado, a partir de esta semana el espacio permanecerá abierto de lunes a viernes en horario de 8.00 a 20.00 horas, mientras el Consistorio vizcaíno analiza posibles soluciones que permitan "compatibilizar su apertura con un uso responsable por parte de las personas usuarias".

De este modo, la medida tendrá carácter provisional y se mantendrá vigente "hasta que se implante un sistema que garantice que las instalaciones sean utilizadas exclusivamente para el fin para el que fueron habilitadas y en las condiciones adecuadas".