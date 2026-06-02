Orfeón Barakaldés estrena la zarzuela marinera 'Aires del Norte'

Presentación de la zarzuela 'Aires del Norte' en Barakaldo. - AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO

BILBAO 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Orfeón Barakaldés estrenará este mes de junio la zarzuela marinera 'Aires del Norte', un espectáculo que reunirá a cerca de 70 participantes sobre el escenario y que se representará el día 20 en Castro Urdiales y los días 26 y 27 en el centro cívico Clara Campoamor de Barakaldo.

Según ha explicado el Ayuntamiento de esta localidad vizcaína, 'Aires del Norte', compuesta por Alberto Núñez, está ambientada a principios del siglo XX y "rinde homenaje a la vida, los sentimientos y las historias de quienes hicieron de la mar su forma de vida".

En esta "ambiciosa producción", el Orfeón Barakaldés cuenta con la colaboración de la Coral del Ensanche, el grupo de danzas de Castro Urdiales y los tenores Alberto y Jesús Mari Zaballa.

El espectáculo, con una duración aproximada de 90 minutos, llega tras "más de cinco meses de intenso trabajo". Los ensayos comenzaron el pasado 10 de enero y, en palabras de los responsables municipales, han permitido "dar forma a una propuesta artística de gran formato que pone de manifiesto la capacidad organizativa y creativa de las agrupaciones culturales locales".

"Hablar del Orfeón es hablar de una parte importante de la historia cultural de Barakaldo", ha destacado la alcaldesa, Amaia del Campo, en la presentación de esta nueva propuesta cultural, junto a Alberto Núñez y al presidente del Orfeón Barakaldés, José Vellarino.

Del Campo ha valorado "el esfuerzo que supone para una entidad cultural impulsar una producción de estas características, asumiendo la organización y apostando por ofrecer a Barakaldo una propuesta artística de calidad". Las entradas tienen un precio de 15 euros y ya se ha vendido aproximadamente el 75% del aforo previsto.